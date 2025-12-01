Remesas de paisanos a México ligan 7 meses de contracciones... pero moderan caída en octubre

En lo que va de 2025, las remesas han presentado una constante caída a tasa anual que coincide con el regreso de Donald Trump a la Presidencia de EU.

El envío de remesas a México fue de 5 mil 635 millones de dólares durante octubre, lo que significó una caída anual de 1.7 por ciento. No obstante, esta fue la contracción menos pronunciada desde abril, de acuerdo con datos del Banco de México.

Las remesas llevan siete meses con caídas consecutivas a tasa anual. Aún así, los 5 mil 635 millones de dólares recibidos en octubre son la cantidad más alta desde octubre de 2024, cuando los paisanos mandaron 5 mil 730 millones de dólares.

A tasa mensual, es decir al comparar septiembre con octubre, se observó un crecimiento de 8 por ciento en las remesas, la cifra más alta desde mayo de 2025. A detalle, el monto alcanzado en octubre se originó de 14 millones de transacciones, con un envío promedio de 403 dólares.

¿Cuánto dinero mandan los paisanos a México?

Entre enero y octubre, el valor acumulado de los ingresos por remesas se situó en 51 mil 344 millones de dólares, cifra menor a la de 54 mil 90 millones de dólares reportada en el mismo lapso, pero de 2024, lo que representa una caída de 5.1 por ciento.

Banxico detalló que el flujo acumulado de los ingresos por remesas en los últimos 12 meses, es decir, de noviembre de 2024 a octubre de 2025, fue de 62 mil millones de dólares, ligeramente por debajo de lo visto en el periodo previo (octubre 2024 – septiembre 2025) de 62 mil 96 millones de dólares.

“El flujo de remesas que llegó a México en los últimos 12 meses es el menor desde julio del 2023. Esto es relevante pues en 2024 representaron 5 por ciento del consumo de México”, apuntó Gabriela Siller, directora de análisis económico-financiero de Grupo Financiero Base.

¿Cuánto dinero mandan los extranjeros que viven en México al exterior?

Datos del Banxico muestran que los residentes extranjeros en México mandaron a otros países alrededor de 98 millones de dólares en octubre.

“Los egresos por remesas mostraron un retroceso anual de 8 por ciento, el cual fue reflejo de la combinación de una caída de 12.7 por ciento en el número de transferencias y de una expansión de 5.4 por ciento en el monto de la remesa promedio”, Gabriela Siller.

Banxico informó que con estos resultados, en octubre de 2025 el superávit de la cuenta de remesas de México con el resto del mundo alcanzó los 5 mil 537 millones de dólares, menor al de cinco mil 624 millones de dólares que se observó en el mismo mes de 2024.