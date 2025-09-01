Remesas de paisanos ‘se asoman al abismo’: Tienen su peor julio desde 2009

México recibió por concepto de remesas cinco mil 330 millones de dólares en julio pasado. Este nivel de recursos representó una contracción anual de 4.7 por ciento, la más pronunciada desde 2009 para un mismo mes, reveló información del Banco de México (Banxico).

Con este resultado, las remesas provenientes del exterior sumaron cuatro mensualidades con resultados negativos, aunque el saldo es de los más altos en lo que va del año, después de lo visto en mayo. En términos mensuales, el ingreso de estos recursos avanzó 2.5 por ciento, luego de la caída de junio.

El total de remesas fue resultado de 12.8 millones de transacciones, con un envío promedio de 416 dólares, lo que implicó una contracción de 8.0 por ciento en el número de envíos y de un incremento de 3.6 por ciento en el monto de la remesa promedio.

“El valor acumulado de los ingresos por remesas en los primeros siete meses de 2025 se ubicó en 34 mil 889 millones de dólares, cifra menor a la de 36 mil 919 millones de dólares reportada en el mismo lapso de 2024, lo que implicó una caída anual de 5.5 por ciento”, indicó Banxico.

Lo anterior significó la primera baja desde 2013 para un mismo período y la más importante desde 2009. En este caso, en el periodo enero – julio de 2025, el 99.1 por ciento del total de los ingresos por remesas se efectuó a través de transferencias electrónicas, seguidas de en efectivo y especie y las money orders.

En los últimos doce meses, es decir, el lapso de agosto 2024 – julio 2025, el flujo acumulado de los ingresos por remesas resultó de 62 mil 716 millones de dólares, inferior al monto acumulado a doce meses de junio pasado de 62 mil 979 millones de dólares visto de julio 2024 – junio 2025, puntualizó el banco central.

EU impone impuesto a remesas

Jaime Álvarez, CFA y vicepresidente de inversiones en el holding financiero Skandia, recordó que en Estados Unidos, el principal país de origen de las remesas que llegan a México, comenzará a cobrar un impuesto por algunos de estos envíos a partir del 1 de enero de 2026.

“Las estimaciones indican que la recaudación total del impuesto podría llegar a cerca de 10 mil millones de dólares entre 2025 y 2035. Si consideramos el escenario en el cual el envío de remesas se reduce, incluso con una pequeña caída en los volúmenes, el impuesto podría generar entre 4 mil 500 y 4 mil 600 millones de dólares, cifra incluso mayor que con una tasa del 3.5 por ciento aplicada solo a no ciudadanos”, precisó.

Agregó que en México, según estimaciones, este nuevo impuesto podría reducir los envíos en aproximadamente un 1.6 por ciento, lo que representaría una pérdida anual superior a mil 500 millones de dólares para el país.

No obstante, comparó que, en términos proporcionales, otras naciones presentarán retos mayores.

Uno de ellos es El Salvador, ya que potencialmente perdería 198 millones de dólares, lo que equivale al 0.62 por ciento de su ingreso nacional bruto; mientras que Honduras y Jamaica dejarían de percibir 175 millones de dólares y 79.8 millones de dólares, respectivamente.

“En cuanto al impacto en Estados Unidos, si bien el impuesto podría generar ingresos adicionales al Tesoro, varios analistas advierten que el monto real dependerá de cómo respondan los remitentes y si optan por vías informales o digitales exentas. Además, al añadirse a las comisiones promedio del 6.0 por ciento que ya enfrentan los migrantes, se supera ampliamente el objetivo del 3.0 por ciento establecido por Naciones Unidas”, refirió el experto.