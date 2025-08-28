México le pone arancel a los zapatos chinos a partir de HOY: Te explicamos el decreto

La medida busca frenar las prácticas que han afectado gravemente a la industria zapatera nacional. (Fotoarte: El Financiero / Crédito: Shutterstock)

El Gobierno de México publicó este jueves 28 de agosto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto que prohíbe la importación temporal de calzado terminado procedente de China bajo el esquema del Programa IMMEX.

El Programa IMMEX permite a las empresas importar temporalmente bienes del extranjero sin pagar impuestos ni IVA, siempre y cuando se usen en procesos de producción o servicios destinados a elaborar, transformar o reparar mercancías que después serán exportadas.

Con el nuevo decreto, el Programa IMMEX solo puede ser utilizado en la importación de materias primas o productos semifacturados para que sean procesados en México y después sean exportados.

¿Por qué México puso arancel a los zapatos chinos?

De acuerdo con la Secretaría de Economía, la medida busca frenar las prácticas que han afectado gravemente a la industria zapatera nacional.

Entre 2019 y 2024, el Producto Interno Bruto (PIB) del sector cayó 3.1 por ciento, la producción se redujo 0.1 por ciento y el empleo disminuyó 2.8 por ciento. Solo en 2024 se perdieron casi 11 mil empleos formales y la producción cayó 12.5 por ciento.

El decreto señala que las importaciones de calzado bajo IMMEX crecieron de manera exponencial: en 2024 aumentaron 159 por ciento en volumen y 60 por ciento en valor respecto al año previo.

En comparación con 2021, se multiplicaron más de 24 veces en volumen y 12 veces en valor. Además, el retorno de pares exportados frente a los importados se redujo drásticamente, pasando de 6 por cada par en 2021 a menos de uno en 2024.

“En 2024, con datos del INEGI, la situación económica se mantuvo desfavorable para la industria del calzado, toda vez que, comparado con el 2023, el PIB tuvo una disminución del 12.8 por ciento, el valor de la producción se contrajo en 12.5 por ciento y se perdieron 10 mil 958 puestos formales de trabajo, lo que colocó al empleo de la industria en niveles inferiores sin precedentes”, se lee en el decreto.

¿Qué cambia con el decreto sobre la importación de calzado chino?

Según el gobierno mexicano, algunas empresas de calzado hacen ‘trampa’ pues importan zapatos ya terminados bajo el Programa IMMEX; no pagan los impuestos correspondidos y venden la mercancía en nuestro país.

Con la modificación en el decreto al Programa IMMEX, se incorporan al Anexo I del Decreto IMMEX las partidas arancelarias 64.01 a 64.05 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, que incluyen diferentes tipos de calzado.

¿Qué calzado se incluyó en el decreto?

Los zapatos que deberán pagar el arancel que impuso México son:

Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico, sin costuras, remaches, clavos, tornillos, espigas o dispositivos similares;

Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico (unidos en las formas antes referidas);

Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural;

Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil y los demás calzados con suela y parte superior que incluyan otras materias diferentes a las mencionadas como la madera y el corcho.

La Presidencia de la República argumentó que estas acciones son necesarias para “evitar prácticas que afectan el empleo y la competitividad de la industria nacional”, así como para reducir riesgos de contrabando técnico.