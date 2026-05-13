La industria farmacéutica ya no tolera la improvisación

La industria farmacéutica mexicana atraviesa una transformación mucho más profunda de lo que muchos todavía alcanzan a dimensionar. Ya no se trata solo de producir medicamentos o cumplir trámites regulatorios. El sector comenzó a entrar en una etapa donde la capacidad técnica, la gestión documental y el conocimiento especializado dejaron de ser áreas de soporte para convertirse en factores de supervivencia.

Ese es, quizá, el verdadero cambio de fondo. Durante años, buena parte de la industria operó bajo una lógica relativamente estable. Los procesos regulatorios podían ser lentos, pero previsibles. Las empresas aprendieron a navegar un entorno donde la experiencia acumulada bastaba para mantener operación y competitividad. Hoy ese modelo empieza a agotarse.

Nuevas exigencias regulatorias, presión internacional, trazabilidad, digitalización acelerada, inteligencia artificial, combate a medicamentos falsificados y cambios institucionales están modificando las reglas del juego para toda la cadena farmacéutica.

En ese contexto, Fausto Hernández Montiel, director general de VALID, advierte que la diferencia entre las empresas ya no estará necesariamente en su tamaño, sino en su capacidad para operar con calidad, consistencia y conocimiento técnico especializado.

Y no todas están preparadas para eso.

Durante mucho tiempo, distintos segmentos de la industria normalizaron la idea de que ciertos procesos podían resolverse “sobre la marcha”. Que la validación documental era un trámite administrativo más o que la capacitación técnica podía esperar. La nueva realidad regulatoria está desmontando rápidamente esa visión.

El problema mexicano es todavía más complejo porque el país intenta adaptarse después de años de rezagos institucionales, incertidumbre regulatoria y déficit de personal especializado. Mientras otros mercados avanzan hacia modelos interoperables y altamente digitalizados, México aún enfrenta retrasos operativos y vacíos técnicos que limitan la capacidad de respuesta del sector.

Ahí aparece otro factor incómodo: la inteligencia artificial no sustituirá la falta de criterio técnico. La volverá más peligrosa.

Porque mientras más automatizados se vuelvan los procesos regulatorios, de validación y control de calidad, mayor será la necesidad de perfiles capaces de interpretar riesgos y tomar decisiones complejas.

La industria farmacéutica mexicana todavía tiene oportunidades importantes frente al T-MEC, el nearshoring y la relocalización industrial. Pero ningún proyecto de crecimiento será sostenible si no logra fortalecer algo esencial: la confianza técnica.

Porque en esta industria, la confianza no se construye con discursos. Se construye con cumplimiento, trazabilidad y capacidad técnica.

Cuando cada minuto define una vida

Durante años, las crisis epilépticas prolongadas en niños y adolescentes dependieron casi exclusivamente de llegar a tiempo a un hospital. El problema es que, en neurología, el tiempo no siempre espera a las ambulancias ni a los sistemas de salud saturados. Por eso resulta relevante la llegada a México de la primera terapia ambulatoria de rescate para crisis epilépticas prolongadas y en clúster en población pediátrica, aprobada por Cofepris.

Más allá del componente farmacológico, el verdadero cambio está en otro lado: llevar capacidad de respuesta inmediata al hogar, a la escuela y a los cuidadores. En un país donde millones de personas viven con epilepsia y donde muchas familias enfrentan diagnósticos acompañados de miedo, desinformación y desgaste emocional, la posibilidad de actuar durante los primeros minutos de una crisis puede modificar de manera importante el pronóstico neurológico de un paciente.

También hay una lectura más amplia. La innovación médica empieza a cambiar de lógica. Ya no se trata únicamente de desarrollar moléculas sofisticadas, sino de construir soluciones que permitan intervenciones más rápidas, accesibles y menos dependientes de la infraestructura hospitalaria. En un sistema de salud presionado por saturación, desigualdad y tiempos de atención, ese tipo de herramientas adquiere un valor estratégico.

Porque en ciertas enfermedades, cada minuto no solo cuenta. Puede cambiarlo todo.

Sala de Urgencias