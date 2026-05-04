Innovación que compra tiempo: la nueva frontera de la inmunoterapia en México

Cada año, el cáncer cobra miles de vidas en México. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, la ciencia empieza a alterar esa ecuación: no solo combate la enfermedad, también comienza a comprarle tiempo. La llegada de nuevas terapias oncológicas al país amplía el arsenal médico y redefine el valor del tiempo en la atención del cáncer. El reto ya no es únicamente innovar, sino garantizar acceso real y sostenido.

Dentro de ese escenario, la incorporación de inmunoterapias —basadas en anticuerpos monoclonales— representa algo más que un avance científico: marca un cambio de paradigma en la forma de enfrentar la enfermedad. Ya no se trata solo de atacar el tumor, sino de activar el propio sistema inmunológico del paciente.

En ese proceso de innovación, compañías como Adium han comenzado a introducir nuevas moléculas en el mercado mexicano. De acuerdo con el doctor Víctor Hugo Lira Quiroz, gerente médico de oncología de la firma, estos tratamientos buscan ampliar la sobrevida de los pacientes y, al mismo tiempo, mejorar su calidad de vida, especialmente en etapas avanzadas de la enfermedad.

Importa tanto la innovación como el momento en que llega. México comienza a integrar estas moléculas con un desfase menor frente a mercados como Estados Unidos, donde acumulan varios años de uso clínico. La brecha se acorta, aunque todavía no desaparece.

Ahí es donde aparece el verdadero punto de inflexión: el impacto clínico. En cáncer de pulmón avanzado, por ejemplo, el salto resulta significativo: de ofrecer apenas entre seis meses y un año de sobrevida con quimioterapia tradicional, hoy es posible aspirar a periodos de hasta tres años o más combinando inmunoterapia. Dicho en términos simples: la innovación está comprando tiempo. Y en oncología, el tiempo lo es todo.

Frente a este avance, el optimismo médico convive con una realidad estructural más compleja. Disponibilidad en el sistema público, procesos de compra institucional, adopción por aseguradoras y capacidad presupuestal siguen funcionando como cuellos de botella. Tener la tecnología no garantiza que llegue al paciente.

A la par, la presión epidemiológica empuja en sentido contrario. Cáncer de piel, cérvix y pulmón mantienen una alta incidencia, con miles de nuevos casos cada año. La ecuación es directa: más pacientes potenciales que recursos disponibles.

Detrás de todo esto, el debate deja de ser exclusivamente médico y entra de lleno en el terreno económico y de política pública. ¿Cómo se financia la innovación? ¿Cómo se prioriza su incorporación en sistemas de salud con limitaciones? ¿Y cómo se evita que la medicina de vanguardia se convierta en un privilegio de unos cuantos?

Otro elemento suele pasar desapercibido: la expectativa. Médicos y pacientes ya conocen estas terapias, han visto sus resultados y esperan utilizarlas. La presión por adoptarlas no vendrá solo de la industria, sino de la propia práctica clínica.

Así, la inmunoterapia no solo redefine el tratamiento del cáncer, también tensiona al sistema de salud en su conjunto. Obliga a repensar modelos de financiamiento, esquemas de acceso y estrategias de prevención.

Al final, la innovación más valiosa no es la que llega primero, sino la que logra llegar a quien la necesita.

Sistema universal de salud: entre el discurso y la operación

Sobre el papel, la propuesta es clara: un sistema de salud universal, preventivo y moderno, capaz de atender a más de 100 millones de mexicanos sin importar su afiliación. La narrativa resulta potente y socialmente necesaria. En la práctica, la operación cuenta otra historia.

Coordinar estructuras como IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar implica mucho más que un anuncio; se trata de una reingeniería institucional de gran escala. En ese proceso empiezan a aparecer las grietas: desabasto de medicamentos en algunas regiones, falta de especialistas, infraestructura subutilizada y una demanda creciente que rebasa la capacidad de respuesta.

Más que la ambición del proyecto, el problema radica en el desfase entre lo que se comunica y lo que vive el paciente. Mientras se habla de cobertura universal, millones de personas siguen enfrentando tiempos de espera, compras de medicamentos por cuenta propia y atención fragmentada.

A ese escenario se suma un reto silencioso pero crítico: la salud mental, especialmente en jóvenes. El problema está reconocido, pero la capacidad de atención no crece al mismo ritmo.

Algo similar ocurre en prevención. Medir, censar o lanzar campañas representa apenas el inicio. Cambiar hábitos —en obesidad, vacunación o estilos de vida— implica procesos largos, consistentes y sostenidos.

En el fondo, el indicador clave es simple, pero incómodo: la salud no se evalúa en conferencias, sino en resultados. Importa si hay medicamentos, si hay médicos y cuánto tarda un paciente en ser atendido.

Hoy, México tiene un proyecto de salud ambicioso sobre la mesa. El reto ya no es prometer cobertura universal, sino demostrarla en la práctica.

El Botiquín