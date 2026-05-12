U2 aparece en Plaza de Santo Domingo en un ‘Beautiful Day’: ¿Qué hace la banda en CDMX?

La Ciudad de México volvió a convertirse en escenario de una visita musical inesperada, ahora con la aparición sorpresa de la banda de rock U2 en la Plaza Santo Domingo.

En un ‘Beautiful Day’, el cantante Bono y el resto del grupo sorprendieron a sus fans en la Ciudad de México pues llegaron de repente a esta zona del Centro Histórico este martes 12 de mayo.

U2 compartió una publicación en sus cuentas de redes sociales para dejar registro de su visita en la zona del Centro Histórico.

Así que en menos de una semana, la CDMX tuvo diferentes artistas paseando por sus calles, primero los integrantes de BTS y ahora los de la banda irlandesa.

Solo que los motivos fueron distintos; en el caso del grupo de K-pop fue por sus tres conciertos en el Estadio GNP Seguros, pero los intérpretes de ‘With or Without You’ tuvieron otros objetivos.

U2 es una banda de rock conocida por temas como 'Beautiful Day', 'With or without you' y ''Kite'. (Foto: Shutterstock) (Shutterstock)

¿Por qué estuvo U2 en la CDMX?

U2 tomó la Plaza de Santo Domingo como escenario para la grabación del videoclip de su próxima canción titulada ‘Street of Dreams’.

“Tomé un autobús en la Ciudad de México, destino: Calle de los sueños. La justicia es una obsesión, el amor es una procesión por la calle de los sueños”, escribieron en un post realizado en X.

El músico Bono y el resto de los integrantes subieron al techo de un autobús para interpretar la canción frente a cientos de fans que aplaudieron y gritaron de la emoción por ver a uno de los grupos más importantes dentro del género rock a nivel internacional.

U2 estrena nueva música

U2 lanzó nueva música y la canción ‘Street of Dreams’ es el más reciente sencillo, pero no es el único estreno de la banda, pues publicó el EP Easter Lily el pasado 3 de abril, siendo lo primero que sale desde Songs of Experience, en 2017.

Los temas de su nuevo EP son

‘Song For Hal’

‘In A Life’

‘Scars’

‘Resurrection Song’

‘Easter Parade’

‘Coexist (I Will Bless The Lord At All Times)’

¿Cuál es la historia de U2?

La historia de U2 comenzó en 1976 en Dublín, Irlanda, cuando Larry Mullen Jr. colocó un anuncio en el tablón de su escuela para buscar músicos y formar una banda. A la audición acudieron Paul Hewson, mejor conocido como Bono, David Evans ‘The Edge’, su hermano Dik Evans y Adam Clayton. Aunque al inicio tenían poca experiencia musical, el grupo encontró rápidamente una identidad.

Durante sus primeros años tocaron en pequeños clubes de Irlanda bajo distintos nombres hasta adoptar definitivamente el de U2. Su álbum debut, Boy (1980), llamó la atención por su sonido post-punk y sus canciones.

Más adelante llegaron discos como War (1983), donde incluyeron temas icónicos como ‘Sunday Bloody Sunday’ y ‘New Year’s Day’, inspirados en el conflicto político de Irlanda del Norte.

El salto definitivo al estrellato ocurrió con The Joshua Tree en 1987. El álbum mezcló rock con influencias estadounidenses y convirtió a U2 en una de las bandas más importantes del mundo gracias a éxitos como ‘With or Without You’ o ‘I Still Haven’t Found What I’m Looking For’. En los años noventa sorprendieron al reinventarse con sonidos electrónicos y experimentales en discos como Achtung Baby.

Además de la música, U2 destacó por el activismo de Bono en causas relacionadas con la pobreza, el sida y los derechos humanos.