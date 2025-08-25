China inunda con productos baratos a México a través de Temu, Shein y Aliexpress

Empresas como Temu, Shein y Aliexpress encabezan la lista de empresas chinas que envían más productos a México.

Una avalancha de productos chinos baratos está llegando a los hogares de toda América Latina. Los consumidores ávidos de gangas están eufóricos, los minoristas locales se están viendo muy afectados y las agencias aduaneras están desbordadas.

Entra el fisco en escena.

Los gobiernos, desde México hasta Chile, están empezando a gravar las importaciones de bajo costo en un intento por proteger a las empresas locales del exceso de oferta procedente de las fábricas chinas. A la cabeza de esta ofensiva se encuentran las empresas chinas de comercio electrónico Temu, Shein y AliExpress, parte del Grupo Alibaba. Este agresivo trío sigue siendo eclipsado por los gigantes MercadoLibre y Amazon, pero la tendencia está cambiando rápidamente.

En el primer semestre de 2025, los usuarios activos mensuales de Temu en Latinoamérica se dispararon un 143 por ciento interanual hasta alcanzar los 105 millones, según la empresa de inteligencia de mercado Sensor Tower.

Los gobiernos están tomando nota. “Estas plataformas van a causar revuelo y tendrán un efecto dominó en las economías locales”, afirma Margaret Myers, directora del programa para Asia y Latinoamérica del Inter-American Dialogue.

Los nuevos impuestos a las importaciones en la región reflejan la reacción en otros lugares. Estados Unidos comenzará a gravar los paquetes de empresas como Shein de bajo valor a partir del 29 de agosto, mientras que la Unión Europea está investigando a Temu por supuestamente no impedir la venta de productos ilegales. El escrutinio a las imitaciones chinas es cada vez mayor.

Sin embargo, los países latinoamericanos exportadores de materias primas tienen menos margen de maniobra para actuar en contra de los intereses chinos debido a su dinámica comercial desequilibrada con China, según Evan Ellis, experto en América Latina del US Army War College.

“La influencia de China proviene de amenazas implícitas de no comprar productos básicos importantes o de no conceder préstamos”, afirma Ellis.

En un momento de tensión geopolítica y aumento de los aranceles comerciales, Beijing no es indiferente a la reacción. El gigante asiático tendrá que encontrar un delicado equilibrio entre la búsqueda de mercados para su exceso de capacidad industrial y la gestión de cómo esa política comercial afecta a la visión que el Sur Global tiene de China, afirma Myers.

¿Cuál es la respuesta de México ante la llegada de productos chinos?

La reacción se está extendiendo. En México, el Gobierno ha aumentado los aranceles sobre los pequeños paquetes procedentes de China y otros países con los que no tiene acuerdos comerciales, pasando del 19 al 33.5 por ciento. El aumento de los aranceles tiene por objeto fortalecer las fábricas locales y controlar la reventa ilegal de productos adquiridos a través de plataformas como Temu, según Vidal Llerenas, subsecretario de Economía para Industrias y Comercio.

“Podría haber más aranceles de México a productos que sí produces aquí y podrías producir más”, afirmó Llerenas en una entrevista.

La magnitud de la avalancha comercial quedó al descubierto en recientes redadas en varios estados, donde el Gobierno mexicano confiscó productos chinos, entre ellos juguetes y ropa copiados de grandes marcas, que, según afirmó, eludían los impuestos de importación.

Temu, una unidad de PDD Holdings, está incorporando a proveedores locales para intentar evitar estas medidas. Este año, la empresa abrió su plataforma a vendedores nacionales en México y almacena productos en bodegas locales allí y en Colombia, Chile y Perú para apoyar a las empresas de la región, según declaró un portavoz de la empresa en un correo electrónico. Shein declinó hacer comentarios a través de una empresa de relaciones públicas externa. AliExpress no ha respondido a una solicitud de comentarios.

MercadoLibre, con sede en Uruguay y la empresa más valiosa de América Latina con una capitalización bursátil de 118 mil millones de dólares, no es inmune al escrutinio mientras lucha por defender su territorio. En Chile, por ejemplo, el regulador de la electricidad y los combustibles multó recientemente a la empresa por vender productos como calentadores de agua y generadores eléctricos sin certificación de seguridad.

MercadoLibre afirmó en un comunicado enviado por correo electrónico que su plataforma facilita el cumplimiento de la normativa en todos los países latinoamericanos en los que opera.

Temu, una adicción para compradores latinoamericanos

La popularidad del comercio electrónico chino radica en los grandes descuentos que ofrece en comparación con los exorbitantes márgenes que los latinoamericanos están acostumbrados a pagar por los productos importados en las tiendas locales. Los aranceles, los impuestos y las tasas hacen que una batidora inalámbrica Ninja cueste 180 dólares en Quito, el triple del precio en Amazon con envío al mismo destino. Temu ofrece una versión sin marca por menos de 13 dólares. Una hoja de afeitar Gillette tiene un costo de más de 6.50 dólares en un supermercado de Montevideo. Una imitación de Temu tiene un costo de 0.25 dólares.

Esto pone de relieve la tensión entre los consumidores y las empresas locales que países como Chile están tratando de calmar.

La medida del Gobierno de gravar los envíos solo perjudicará a los consumidores con problemas económicos, que ya pagan el impuesto sobre el valor añadido en todos los demás bienes y servicios, afirmó Hernán Calderón, presidente de la organización chilena de defensa del consumidor Conadecus.

El comercio electrónico “es más que nada para consumo de las propias familias que compran productos que probablemente no están en el mercado o simplemente tienen un mayor costo que en el mercado chileno”, afirmó.

Mientras los gigantes del comercio electrónico luchan por hacerse con la cuota de mercado en la región, incluso los países que ya gravan los paquetes procedentes de China se están viendo desbordados. En Colombia, las empresas que traen paquetes desde China suelen hacerlos pasar por Estados Unidos para aprovechar un acuerdo de libre comercio o simplemente los envían directamente y pagan los aranceles y los impuestos, según Lisandro Junco, exdirector del Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.

“En la práctica, muchos productos son casi donados o gratuitos, y como llegan gratuitos, liquidas el arancel sobre cero”, afirmó Junco en una entrevista. “Son tantos, que el control es imposible“.