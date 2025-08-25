¿Salma Hayek se queda sin tenis? Francois-Henri Pinault, su millonario esposo, analiza la venta de Puma

La familia Pinault se ha puesto en contacto con posibles compradores de la marca deportiva alemana Puma, después de que perdiera aproximadamente la mitad de su valor de mercado el año pasado, según personas familiarizadas con el asunto.

La familia multimillonaria, que posee una participación del 29 por ciento en Puma, que cotiza en la bolsa de Frankfurt, a través de Artémis, está trabajando con asesores, posiblemente con vistas a desencadenar una venta de la empresa.

Se han puesto en contacto con posibles postores, incluidos Anta Sports Products y Li Ning, para evaluar el interés en comprar Puma, dijeron las personas, y agregaron que también han sondeado a otras empresas de ropa deportiva en Estados Unidos, así como a fondos soberanos de riqueza en el Medio Oriente.

Acciones de Puma repuntan tras analizar su posible venta

Las acciones de Puma subieron hasta un 20 por ciento en las bolsas alemanas tras el informe, el mayor aumento desde octubre de 2001. Tiene un valor de mercado de aproximadamente 3 mil 200 millones de euros (3 mil 700 millones de dólares).

Es probable que la familia busque una prima considerable en cualquier acuerdo, según las fuentes. Artemis también es el accionista mayoritario de Kering SA.

Antes de hoy, las acciones de Puma habían caído un 50 por ciento en los últimos 12 meses, afectadas por la débil demanda de sus equipos deportivos y de ejercicio y las preocupaciones sobre el impacto de los aranceles estadounidenses.

Las deliberaciones están en curso y no hay garantía de que se realice una transacción, dijeron las personas.

Puma ha buscado renovarse pese a caída en ventas

Puma ha estado intentando renovarse bajo la dirección de Arthur Hoeld, nuevo director ejecutivo, tras no haber logrado generar mucho entusiasmo entre los consumidores por sus productos en los últimos años. La compañía emitió múltiples advertencias sobre sus beneficios en los últimos trimestres, incluyendo el mes pasado.

Marcas de rápido crecimiento como On Holding AG, New Balance y Hoka están ganando clientes y ocupando más espacio en las estanterías de los minoristas, mientras que la suerte de sus rivales de larga data, Adidas y Nike, ha mejorado.

La firma alemana nombró recientemente al exejecutivo de Adidas, Andreas Hubert, como director de operaciones. Hubert, con 20 años de experiencia en Adidas, se desempeñó durante los últimos cuatro años como director de información de la compañía.

Fundada en 1948, Puma registró un beneficio neto de 281.6 millones de euros el año pasado y 8 mil 800 millones de euros en ventas, y cuenta con una plantilla global de aproximadamente 22 mil empleados. Patrocina al Manchester City de la Premier League inglesa, a la selección nacional de Portugal y a la selección masculina de balonmano de Dinamarca, entre otros.

Anta posee marcas como Fila, Descente, Kolon Sport y Jack Wolfskin. Formó parte de un consorcio que adquirió la finlandesa Amer Sports Oyj, fabricante de las raquetas de tenis Wilson y los bates de béisbol Louisville Slugger, por unos 4 mil 600 millones de euros en 2019.

Li Ning, fundada en 1990 por la legendaria gimnasta china del mismo nombre, diseña y vende calzado, ropa y accesorios deportivos, tanto profesionales como de ocio. Además de su marca homónima, ofrece productos deportivos propios o con licencia, como la marca de tenis de mesa Double Happiness, la marca de deportes al aire libre Aigle y la marca de bádminton Kason.