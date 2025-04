A usar ‘Adidas de cuatro rayas’: Aranceles recíprocos de Trump ‘pisan’ a marcas de tenis

Las empresas de calzado y ropa más grandes del mundo enfrentan un shock en sus cadenas de suministro luego de que el presidente Donald Trump anunciara nuevos aranceles a Vietnam y otros centros de producción críticos.

Estados Unidos impuso el miércoles un arancel recíproco del 46 por ciento a los productos vietnamitas como parte de la creciente guerra comercial de Trump con países de todo el mundo. Otros nuevos aranceles incluyen el 49 por ciento a Camboya, el 34 por ciento a China y el 32 por ciento a Indonesia.

Nike Inc. y Adidas AG apostaron fuerte por Vietnam durante la última década. Hoy en día, aproximadamente la mitad del calzado Nike y el 39 por ciento del calzado Adidas se fabrican en el país, según documentos regulatorios. Vietnam es el mayor proveedor de calzado para ambas compañías, y el calzado producido en el país representa más de 20 mil millones de dólares en ingresos anuales combinados.

Las acciones de Nike cayeron un 6.4 por ciento en la sesión extendida a las 17:06, hora de Nueva York. Lululemon Athletica Inc., que fabrica el 40 por ciento de sus productos en Vietnam y el 17 por ciento en Camboya, se desplomó casi un 9.6 por ciento en la sesión de cierre. Las acciones de Abercrombie & Fitch Co., que obtiene el 35 por cinto de su mercancía de Vietnam y el 22 por ciento de Camboya, cayeron un 7.7 por ciento. Gap Inc., que compra aproximadamente el 27 por ciento de sus productos a fábricas vietnamitas y el 19 por ciento a Indonesia, cayó un 11 por ciento.

“Más aranceles se traducen en mayor ansiedad e incertidumbre para las empresas y los consumidores estadounidenses”, declaró el miércoles David French, vicepresidente ejecutivo de Relaciones Gubernamentales de la Federación Nacional de Minoristas. “Los aranceles son un impuesto que paga el importador estadounidense y que se traslada al consumidor final”.

Los aranceles agravan la turbulencia comercial que los vendedores de calzado intentan sortear. Nike ya anunció que prevé una fuerte disminución de su margen bruto este trimestre, en parte debido a los aranceles estadounidenses sobre productos de China y México.

“Cambiar las cadenas de suministro no es una opción, ya que el calzado de alto rendimiento requiere fábricas y habilidades muy específicas”, afirmó Poonam Goyal, analista de Bloomberg Intelligence. “No entiendo cómo los precios al consumidor no van a subir”.

Nike y Adidas no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

Grandes minoristas de moda como Fast Retailing Co., propietaria de Uniqlo, y Hennes & Mauritz AB también consideran a Vietnam como uno de sus principales proveedores. El país exportó 44 mil millones de dólares en textiles el año pasado, siendo Estados Unidos su principal mercado, según la Asociación Textil y de Confección de Vietnam.

Las industrias del calzado y la confección impulsaron la producción en Vietnam durante el primer mandato de Trump en la Casa Blanca, a medida que se intensificaba la guerra comercial con China. Vietnam cuenta con bajos costos laborales, una mano de obra cualificada ya experta en la fabricación de calzado y ropa, infraestructura de transporte y se consideraba menos amenazante para involucrarse en conflictos geopolíticos. Además, contaba con acuerdos comerciales con Estados Unidos y la Unión Europea.

Los indicios de que Vietnam podría verse involucrado en las guerras comerciales de Trump comenzaron en 2019, cuando Trump afirmó que Vietnam se aprovechaba de Estados Unidos “incluso más que China”. Los grupos de presión del sector minorista temían que Trump estuviera a punto de imponer aranceles a Vietnam en el último mes de su primer mandato, según personas familiarizadas con el asunto.

Vietnam se alzó con el triunfo gracias a la reducción de la exposición de las marcas a China. El calzado y los textiles se encuentran ahora entre las exportaciones más importantes de Vietnam, y la industria prosperó gracias a que marcas como Nike y Adidas se vincularon con docenas de fábricas de zapatillas. Ninguna de las dos compañías produce ya más del 20 por ciento de su calzado en China.

Vietnam ha sido una de las economías de más rápido crecimiento de Asia. Su producto interno bruto creció un 7.1 por ciento el año pasado, superando tanto las proyecciones gubernamentales como las estimaciones de los analistas encuestados por Bloomberg.

Apenas unos días después de que Trump regresara a la Casa Blanca en enero, el secretario de Estado, Marco Rubio, instó a los altos funcionarios vietnamitas a abordar los desequilibrios comerciales. El superávit comercial de Vietnam con Estados Unidos superó los 123 mil millones de dólares el año pasado, según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, y los funcionarios han afirmado que han estado instando a un aumento de las compras de productos estadounidenses.

Sólo China y México tienen mayores superávits comerciales con Estados Unidos.

El primer ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, declaró en enero que estaría dispuesto a visitar a Trump en Mar-a-Lago para jugar al golf todo el día si eso ayuda a resolver las disputas comerciales. Desde entonces, el gobierno ha intentado apaciguar a la administración Trump reduciendo sus propios aranceles sobre los automóviles estadounidenses, el etanol y el gas natural licuado.