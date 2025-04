La ‘libran’... por el momento: Donald Trump deja fuera de aranceles a México y Canadá

Estados Unidos mantiene su exención de aranceles para Canadá y México bajo el T-MEC y no estarán sujetos a los aranceles recíprocos anunciados por el presidente Donald Trump, según un funcionario de la Casa Blanca.

Durante la presentación de los aranceles recíprocos, Donald Trump dijo que EU no puede seguir pagando los déficits de Canadá y México.

“En el caso de México, son 300 mil millones de dólares al año; en el caso de Canadá, cerca de 200 mil millones de dólares al año”, dijo.

Para Canadá y México, las órdenes existentes bajo la IEEPA sobre fentanilo y migración siguen vigentes y no se ven afectadas por esta nueva disposición. Esto significa que los bienes que cumplen con el T-MEC continuarán con un arancel del 0 por ciento, mientras que los bienes que no cumplen con el tratado estarán sujetos a un arancel del 25 por ciento. En el caso de productos energéticos y potasa (minerales) que no cumplan con el T-MEC, el arancel será del 10 por ciento.

Si las órdenes actuales de la IEEPA sobre fentanilo y migración fueran eliminadas, los bienes que cumplan con el T-MEC seguirán recibiendo un trato preferencial, mientras que aquellos que no cumplan con el tratado estarían sujetos a un arancel recíproco del 12 por ciento.

Donald Trump y su Día de la Liberación

El Día de la Liberación que anunció el presidente Donald Trump llegó este miércoles para Estados Unidos, con el anuncio de aranceles para todo el mundo.

Desde la Casa Blanca, el mandatario estadounidense confirmó la imposición de aranceles recíprocos a los países para que Estados Unidos deje atrás las barreras monetarias por el “robo” de otras naciones al país norteamericano.

“Es muy sencillo, no podría ser más sencillo, se trata de nuestra declaración de independencia económica”, dijo en una ceremonia desde el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca.

Como se tenía previsto, Donald Trump confirmó la tarifa del 25 por ciento a todos los vehículos de otros países, mismo que entrará en vigor en el primer minuto del jueves 3 de abril.

Al compartir que firmará este decreto este mismo miércoles para grabarlo en la historia, el republicano expresó: “con la acción de hoy, vamos a hacer a América más grande que nunca”.

Con información de Bloomberg y Quadratin

