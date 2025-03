Donald Trump ‘no cede’: Aranceles del 25% a México entran en vigor el 4 de marzo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este lunes que los aranceles del 25 por ciento a México y Canadá entrarán en vigor el martes 4 de marzo, tal como se tenía ya estipulado.

En un evento este 3 de marzo, hizo mención sobre la entrada en vigor de los aranceles recíprocos que espera que se apliquen a partir del 2 de abril, para evitar confusiones debido a que el 1 de abril se conmemora el Día de los Inocentes en Estados Unidos (April fool’s day).

En el momento, apuntó que las tarifas a México sí se aplicarán como se tenía previsto el 4 de marzo.

“Muy importante: mañana comenzarán los aranceles del 25 por ciento sobre Canadá y del 25 por ciento para México. Así que van a tener que asumir un arancel”, declaró Trump a la prensa en la Casa Blanca.

Previamente, el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, señaló que aún se estaba debatiendo cómo se aplicarían estos gravámenes.

Trump fue cuestionado sobre si había algún margen para que los gobiernos de Claudia Sheinbaum y Justin Trudeau logren un acuerdo con su administración para evitar los aranceles antes de la medianoche de este lunes 3 de marzo.

“No, no hay ningún margen” para ello, contestó.

En su conferencia de este lunes, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum pidió esperar y tener paciencia para saber si habría posibilidad de frenar las tarifas de EU. “Hay que tener temple, serenidad y paciencia. Esperemos al día de hoy, todo es posible”, consideró.

Sheinbaum ha afirmado que tienen planes en caso de que EU imponga aranceles a México.

¿Por qué Trump aplica aranceles a México y Canadá el 4 de marzo?

Trump ha dicho que su plan de aplicar los aranceles a sus dos principales socios comerciales, México y Canadá, se debe a que desde estos países ingresan a EU drogas ilegales, como el fentanilo. También se ha denunciado el paso de personas migrantes por la frontera de México a EU.

Los planes de Trump indicaban que los aranceles a México y Canadá aplicarían a partir de febrero, pero el presidente estadounidense aplazó el plan luego de conversaciones con Sheinbaum y Trudeau, cuyos gobiernos llegaron al acuerdo de aplicar medidas sobre migración y tráfico de drogas antes de que los gravámenes entraran en vigor un mes después, es decir, en marzo.

A pocos días de que se apliquen los aranceles, México y Canadá han intentado negociar para detener la medida.

Apenas hace unos días, Trump apuntó que no está viendo progresos de parte de México y Canadá en la lucha contra las drogas, por lo cual consideró que no hay nada que le haga considerar no imponer los gravámenes.

Los aranceles prometidos desde hace tiempo y que entrarán en vigor el martes 4 de marzo serían fácilmente de los más amplios de la era Trump, y se aplicarían a aproximadamente 1.5 billones de dólares en importaciones anuales. Impondrían un arancel del 25 por ciento a todas las importaciones de Canadá y México, excepto la energía canadiense, que se enfrentaría a una tasa del 10 por ciento. También ha dicho que duplicará el arancel a China al 20 por ciento.

Con información de EFE y Bloomberg.