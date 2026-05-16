¡Va contra Verstappen! ¿Quién es Juan Carlos Carmona, el mexicano que corre las 24 Horas de Nürburgring?

El año pasado, Juan Carlos Carmona obtuvo el segundo lugar en las 24 Horas de Nürburgring. (Foto: Imagen generada con IA Gemini)

Sergio ‘Checo’ Pérez y Pato O’Ward no son los únicos pilotos mexicanos destacados en el deporte motor. Lejos de la Fórmula 1 y la IndyCar, Juan Carlos Carmona compite este fin de semana en las 24 Horas de Nürburgring.

No es el primer rodeo del mexicano: Carmona tiene 19 años al volante y cuenta con una larga trayectoria en el automovilismo de resistencia. Tan es así que el año pasado obtuvo el segundo lugar en el ‘infierno verde’, el mismo circuito donde corre hoy.

Sin embargo, esta es una ocasión especial: Juan Carlos Carmona compite en la GT3, la categoría reina de las 24 Horas de Nürburgring, donde también corre Max Verstappen, tetracampeón de la Fórmula 1.

“Competir en Nürburgring representa estar en uno de los escenarios más demandantes del automovilismo. Este año, compartir pista con pilotos como Max Verstappen eleva el nivel competitivo”, dijo en entrevista con la Federación Mexicana de Automovilismo Deportivo.

¿Quién es Juan Carlos Carmona, el piloto mexicano?

La historia de Juan Carlos Carmona está fuera de lo habitual: no comenzó en el karting durante su infancia. Su debut en el automovilismo llegó a los 25 años, cuando ganó el concurso Mejor Piloto Joven Bridgestone en 2009.

El triunfo le abrió las puertas a otras oportunidades, ya que ingresó como piloto instructor en el Centro Pegaso: “Después me fui a Nürburgring, porque estaba el tema de que iban a cerrar la pista”, comentó en una entrevista con FASTmag.

A su regreso a México, formó su propio equipo de carreras de resistencia con un Clio Cup y, para 2014, tuvo su primer contacto internacional al participar en la GT Academy de Nissan.

Carmona logró representar a México en la carrera final contra pilotos de países como Australia y Estados Unidos; aunque no obtuvo el patrocinio de Nissan, se llevó una gran experiencia.

Tras ello, Juan Carlos continuó participando activamente en la formación de pilotos; además, siguió buscando patrocinadores y apoyos para impulsar su carrera en el automovilismo.

Es así que ha conseguido logros como el subcampeonato en ROK Cup México, el tercer lugar en Endurance 1 en México, el quinto lugar en las 24 Horas de México dentro de la categoría Turbo 1 y competir en Nürburgring.

Pero correr en Alemania no fue sencillo, debido a que los requisitos para obtener su licencia eran demasiados: “Pasé muchos años peleándome (...) se volvió supercomplejo”, afirmó en la entrevista con FASTmag.

A pesar de todo, Juan Carlos Carmona obtuvo su licencia tipo A1, que le permite competir en categorías GT3, GT4 y TCR; además, el mexicano corrió el año pasado en las 24 Horas de Nürburgring, donde consiguió el segundo lugar.

¿Cuál es el equipo de Juan Carlos Carmona en Nürburgring?

En esta ocasión, Juan Carlos Carmona compite en la GT3, una de las categorías máximas del ‘infierno verde’, un reto que no fue sencillo: “No es tan fácil poder llegar a GT3, no es como: ‘este año quiero correr’. Dar el brinco en esta pista es difícil, a pesar de tener el podio en GT4”, comentó.

Para ello, Carmona tuvo que hablar con diferentes equipos hasta que W.I.S Racing Team le abrió la puerta. El mexicano comparte equipo con:

Peter Posavac

Michael Funke

Volker Strycek

Durante 24 horas, los pilotos se turnarán al volante en el Circuito de Nürburgring Nordschleife, donde no solo enfrentarán a más de 100 competidores que buscan subir al podio, sino también a cambios bruscos en las condiciones climáticas.

Además, Carmona está en la misma categoría que Max Verstappen, piloto de Fórmula 1. Todo en conjunto representa un gran mérito para el mexicano: “Si yo le hubiera dicho a ese Juan Carlos de hace 16 años: ‘oye, vas a ganar, vas a correr, vas a ir a Nürburgring y vas a correr un GT3’, o sea”, dijo.

Juan Carlos Carmona añadió en la conversación que espera que su equipo, W.I.S Racing Team, termine dentro del top 20 general, debido a que compite contra pilotos con una amplia experiencia.