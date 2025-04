Día de la liberación de aranceles recíprocos de Trump EN VIVO: Las nuevas tarifas de EU minuto a minuto

¡Bienvenidos al Día de la Liberación! Este miércoles 2 de abril conoceremos una nueva tanda de aranceles de Donald Trump, quien sostendrá un evento en la Casa Blanca en compañía de todo su gabinete.

Trump bautizó al 2 de abril como el "Día de la Liberación" porque, a su juicio, Estados Unidos se libra hoy de prácticas comerciales “injustas” que otros países han mantenido durante décadas.

¿Qué tarifas anunciará Trump hoy en plena guerra comercial? ¿México será afectado por los aranceles del presidente de EU? El Financiero presenta la cobertura EN VIVO de otra fecha clave marcada por el mandatario estadounidense.

¿Qué son los aranceles recíprocos?

Aún existe incertidumbre sobre los detalles sobre los planes económicos de Donald Trump. Por ejemplo, se podrían implementar aranceles recíprocos a productos específicos, o imponer “promedios” más amplios a todos los bienes de cada país. O quizás algo completamente diferente. Hasta ahora ni Howard Lutnick, el ‘hombre de los aranceles de Trump’, sabe bien a qué se refiere su ‘jefe’.

El presidente Donald Trump comenzó a hablar de la imposición de aranceles a las importaciones desde que era candidato del Partido Republicano. (Fotoarte: Andrea Noemi López Trejo)

Entonces, ¿qué son los aranceles recíprocos? En esencia, se prevé que Estados Unidos aplique las mismas tarifas a cada país que le cobra gravámenes a EU. Aunque suena elemental, no ocurre. Estados Unidos abrió su economía y bajó las tarifas, pero los países con los que hace negocios no necesariamente hicieron lo mismo.

Peter Navarro, asesor comercial de la Casa Blanca, declaró a Fox News Sunday que los aranceles podrían recaudar 600 mil millones de dólares anualmente, lo que implicaría una tasa promedio del 20 por ciento.

Trump ha hablado de imponer aranceles a Europa, Corea del Sur, Brasil e India, entre otros países.

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que los asesores han presentado varias propuestas a Trump. Añadió que el presidente tomará una decisión final, pero que en este momento no tenía previsto eximir a algún país de los aranceles.

¿A partir de qué fecha inicia el pago de aranceles recíprocos?

La fecha de entrada en vigor de los aranceles recíprocos de Donald Trump no ha sido revelada hasta la mañana de este miércoles 2 de abril.

Sin embargo, Trump anunció aranceles de 25 por ciento a países que compren petróleo de Venezuela. Esta medida sí entre en operación este miércoles.

Además, los aranceles de 25 por ciento a la importación de automóviles comenzarán a cobrarse este 3 de abril. México fabrica vehículos para EU en plantas de marcas propiedad de Ford, GM, Nissan, entre otas

Estados Unidos anticipa recaudar 100 mil millones de dólares en ingresos anuales con estos nuevos gravámenes, pero los economistas enfatizan que esta guerra comercial trastocaría a la cadena de suministro global de la industria automotriz y conducirá a precios más altos para los consumidores.

¿Los aranceles recíprocos le tocan a México?

México, el principal socio comercial de EU, y Canadá, el segundo más importante, también han enfrentado tarifas elevadas. A principios de marzo, Trump implementó un retraso parcial de un mes a sus aranceles del 25 por ciento a México y Canadá , aplazando los impuestos sobre las importaciones relacionadas con la industria automotriz y sobre los bienes que cumplen con el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC) hasta principios de abril.

Donald Trump anunciará los aranceles recíprocos acompañado de su gabinete y desde la Casa Blanca. (Fotoarte: Andrea Noemi López Trejo)

Otras importaciones todavía tienen gravámenes, así como un arancel más bajo del 10 por ciento. En respuesta a estos aranceles, así como a los nuevos impuestos a las importaciones de acero y aluminio, Canadá ha implementado una serie de contramedidas que ascienden a miles de millones de dólares en productos estadounidenses. México aún no ha impuesto formalmente nuevos gravámenes, lo que indica que aún conserva la esperanza de evitar una guerra comercial, aunque el país prometió previamente tomar represalias a las acciones de Trump.

¿Qué ha dicho Sheinbaum de los aranceles de Estados Unidos a México?

Hace casi un mes, al hablar sobre los aranceles recíprocos de Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la economía de México no será sancionado con esta medida.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que México "acelera" el trabajo para evitar los aranceles recíprocos de Donald Trump. (Mario Guzmán/EFE)

“Nosotros desde hace 30 años hemos firmado dos tratados comerciales, con los que se establece que nosotros no tenemos aranceles con ellos, ni ellos con nosotros. Es decir, no se tendrían que aplicar aranceles recíprocos, porque, prácticamente, no hay aranceles de México hacia Estados Unidos”, afirmó ante 350 mil simpatizantes congregados en el Zócalo, según cifras oficiales, principalmente sindicalistas, entre otros, del magisterio, y burócratas de distintos niveles de gobierno.

¿Qué tarifas de Trump ya entraron en vigor?

Trump impuso una tarifa de 10 por ciento a las importaciones de China a partir del 4 de febrero. Este gravamen se duplicó al 20 por ciento un mes después.

China respondió con aranceles de represalia que cubren una gama de productos estadounidenses, incluido un impuesto del 15 por ciento a la importación de carbón y productos de gas natural licuado, así como un arancel del 10 por ciento sobre el petróleo crudo de Estados Unidos que entró en vigor el 10 de febrero.

El presidente Donald Trump firmará este 2 de abril la orden ejecutiva para aplicar aranceles recíprocos. (EFE)

También impuso gravámenes de hasta 15 por ciento sobre exportaciones agrícolas clave de Estados Unidos.

Los aranceles de Trump al acero y el aluminio también entraron en vigor a principios de este mes. Ambos metales tienen a partir del 12 de marzo un gravamen general del 25 por ciento, después de que Trump emitió la orden ejecutiva de eliminar las exenciones de acero y aumentar el gravamen sobre el aluminio, en relación sobre los aranceles que ordenó en 2018.

¿Cuándo empezaron los aranceles de Trump?

Desde antes de que iniciara el gobierno de Donald Trump, el líder republicano ya había comenzado con las amenazas arancelarias. El 15 de octubre, el entonces candidato presidencial expresó su entusiasmo por los aranceles. “Para mí, la palabra más hermosa del diccionario es ‘arancel’”,

Luego de la toma de protesta de Donald Trump, el mandatario firmó una orden ejecutiva en la que pidió “evaluar la migración ilegal y los flujos de fentanilo” procedentes de Canadá, México y China. Esta medida pavimento la entrada en vigor de las tarifas.

Desde el 1 de febrero, Trump impuso aranceles a los productos de México y Canadá, así como a las importaciones de China. La Casa Blanca anunció que los aranceles entrarían en vigor el 4 de febrero.

A partir de ese día, el presidente de EU ha impuesto tarifas, ha retrasado la entrada en vigor de algunas de ellas y ha prometido nuevas medidas.

Con información de Bloomberg, AP, EFE.