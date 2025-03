‘Aranceles recíprocos con EU no aplicarán’, sostiene Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la puesta en marcha de una estrategia de cinco puntos para fortalecer el mercado interno, no obstante, refrendó su optimismo de que el presidente Donald Trump no impondrá tarifas a México el 2 de abril próximo, cuando entren en vigor de los “aranceles recíprocos”.

“Nosotros desde hace 30 años hemos firmado dos tratados comerciales, con los que se establece que nosotros no tenemos aranceles con ellos, ni ellos con nosotros. Es decir, no se tendrían que aplicar aranceles recíprocos, porque, prácticamente, no hay aranceles de México hacia Estados Unidos”, afirmó ante 350 mil simpatizantes congregados en el Zócalo, según cifras oficiales, principalmente sindicalistas, entre otros, del magisterio, y burócratas de distintos niveles de gobierno.

¿Quiénes acudieron al discurso de Claudia Sheinbaum en el Zócalo?

Sin embargo, acompañada por su gabinete y gobernadores tanto de Morena como de oposición bajo el sol a plomo del mediodía, la presidenta, en medio de la incertidumbre generada por la posible imposición de aranceles de Washington a México, puntualizó que su gobierno, en primer lugar, seguirá aumentando el salario mínimo.

Ante la asistencia de los gobernadores panistas Teresa Jiménez, de Aguascalientes, y Mauricio Kuri, de Querétaro; los priistas Esteban Villegas, de Durango y Manolo Jiménez, de Coahuila, y los emecistas Pablo Lemus, de Jalisco, y Samuel García, de Nuevo León, planteó, en segundo lugar, ampliar la autosuficiencia en alimentos básicos y en energéticos, es decir, “que se produzca en México lo que se consume en México”.

En el mitin, al que, de acuerdo con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, fueron invitados 500 empresarios, la mandataria aseveró, en tercer lugar, que es necesario promover la inversión pública para impulsar la creación de empleos.

Ante ello, anotó: “Ya inician este y el próximo mes, la construcción de trenes de México a Nuevo Laredo, y México a Nogales. Carreteras, obras de agua, de beneficio social, y en un millón de viviendas para el pueblo de México al que nos comprometimos”.

Dijo además que, como cuarto punto, su gobierno promoverá la producción nacional para el mercado interno con el Plan México y, por último, fortalecerá todos los programas de Bienestar.

Por otra parte, destacó que entre octubre de 2024 y febrero de 2025, se redujeron 15 por ciento los homicidios dolosos.

Momento incómodo de Sheinbaum con legisladores de Morena y PVEM

Antes del discurso, la presidenta Sheinbaum, durante su arribo, pasó de largo sin detenerse a saludar a los dirigentes de Morena, a los líderes parlamentarios de Morena y del Partido Verde y al senador Alejandro Esquer, ubicados en primera fila.

Justo cuando la mandataria pasaría por allí, Andrés López Beltrán, hijo del expresidente y actual secretario de Organización de Morena; la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde; el diputado Ricardo Monreal y el senador Adán Augusto López Hernández, así como los legisladores del verde, Manuel Velasco y Carlos Puente, dieron la espalda para posar para una foto.

Al darse cuenta, tanto López Beltrán y Alcalde, primero, como Monreal y López Hernández, después, intentaron alcanzarla, sin éxito, ya que Sheinbaum siguió a paso raudo.

En la red social X, López Hernández, Velasco y Monreal ofrecieron disculpas a la presidenta, ya que, argumentaron, por “la emoción” no escucharon cuando llegó.

“Los opositores pretenden desviar la atención. Un descuido en el protocolo, que no debió pasar, no disminuye ni opaca el cariño que hoy (ayer) el pueblo entero expresó en la mayor plaza pública del país”, justificó Alcalde.

Durante su discurso, Sheinbaum envió “saludos al presidente López Obrador hasta Palenque”.