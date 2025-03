Sheinbaum exige a Trump que ‘se aplique’ para detener tráfico de armas a México

¿La estás oyendo, Donald Trump? La presidenta Claudia Sheinbaum dijo en el ‘Arancel-Fest’ que exigió al Gobierno de Estados Unidos detener el tráfico de armas hacia México.

La mandataria contó cómo fue la negociación con Trump para pausar los aranceles de 25 por ciento a México. En la conversación, Sheinbaum señaló que su administración se comprometió a reducir aún más el tráfico de fentanilo.

“Por razones humanitarias, México seguirá colaborando para que no llegue fentanilo a jóvenes estadounidenses y para apoyar a sus familias. Además, como lo he dicho, no solo no queremos que esa droga llegue a Estados Unidos, sino que no llegue a ningún lugar del mundo ni a los jóvenes mexicanos", declaró desde el Zócalo.

“También les informo que de la misma forma que cooperamos en este ámbito, en todo momento le hemos planteado al Gobierno de Estados Unidos que debe aplicarse para que dejen de llegar armas de alto poder a nuestro territorio”, añadió.

El Gobierno de México ha argumentado que el tráfico de armas fortalece a los cárteles del narcotráfico. Sobre el tema, seis de esas organizaciones fueron declaradas como terroristas por Trump en febrero:

El Gobierno de Claudia Sheinbaum criticó la designación de los cárteles como organizaciones terroristas y calificó la medida como un acto de injerencismo.

“Nos quieren colocar como si nosotros defendiéramos a los cárteles de la droga. ¡Por supuesto que no! Que no haya confusión: Nosotros lo que defendemos es la soberanía, ellos le puede llamar como quieran, (pero) si ese decreto tiene que ver con acciones extraterritoriales, esas no las aceptamos”, dijo la primera presidenta de México en su ‘mañanera’ del 19 de febrero.

¿Cuántas armas de EU son traficadas a México?

De acuerdo con un reporte de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) publicado en enero de este año, hubo un aumento de 63 por ciento en la cantidad de armas de EU recuperadas en México entre 2017 y 2023.

Según el reporte, 43 por ciento de las armas de origen estadounidense utilizadas por el crimen organizado mexicano provino de Texas; otro 22 por ciento de Arizona, y un 9 por ciento más de California.

El Gobierno de México lleva a cabo una campaña de desarme en 2025. (Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro)

“La ruta de (tráfico de armas) de Arizona a Sonora fue la más dominante, seguida de Texas a Tamaulipas; Texas a Nuevo León; Texas a Chihuahua y Texas a Guanajuato“, agregó la agencia en el reporte.

“Los muertos por la delincuencia para responder a la demanda de drogas en su país, lamentablemente los ponemos nosotros”, expresó Sheinbaum en su ‘mañanera’ del 26 de noviembre.

Alejandro Gertz Manero, fiscal de la República, indicó que las armas traficadas desde EU a México son de calibre 50 en adelante “con una capacidad de fuego que no se había visto nunca”.

“Oficialmente, el Gobierno de Estados Unidos reconoce que el 74 por ciento de esas armas letales, que son las que nos están causando un daño fundamental al país, vienen de ellos", recriminó en enero.