Sheinbaum responde a designación de cárteles como terroristas; no permitirá acciones extraterritoriales

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, dijo este miércoles que no le teme a una invasión de Estados Unidos por el combate al narcotráfico y apuntó que no se aceptará un daño a la soberanía, luego de que Donald Trump declarara a seis cárteles mexicanos como terroristas.

“Nos quieren colocar como si nosotros defendiéramos a los cárteles de la droga. ¡Por supuesto que no! Que no haya confusión: Nosotros lo que defendemos es la soberanía, ellos le puede llamar como quieran, (pero) si ese decreto tiene que ver con acciones extraterritoriales, esas no las aceptamos”, abundó al ser cuestionada al respecto.

Este miércoles, el Gobierno de Estados Unidos oficializó la declaración de seis cárteles mexicanos como “terroristas”. Las organizaciones criminales que estarán ahora en la lista negra de EU son: el Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos, Cártel del Noreste, Cártel del Golfo y a la nueva Familia Michoacana.

Un día antes, Trump insistió en que México “está gobernado por los cárteles” de la droga, algo que Sheinbaum ha descartado en varias ocasiones.

“Tengo una muy buena relación con México, pero creo que México está gobernado en gran medida por los carteles, y eso es algo triste de decir. Si quisieran ayuda con eso, se la daríamos”, dijo en una rueda de prensa el mandatario estadounidense.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre los vuelos de drones de la CIA en México?

Los comentarios de Trump sobre los cárteles gobernando México han levantado polémica, en medio de una discusión sobre los drones de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos que han espiado al crimen organizado en territorio mexicano tras los avisos de Trump de posibles bombardeos.

Sobre los drones de EU en México, Sheinbaum ha dicho que no va a “permitir que se vulnere la soberanía y, si llegara a vulnerarse, hay un pueblo entero para defender a su patria”.

También aseguró que el vuelo de drones de la CIA es normal. “No hay nada ilegal, sino una cooperación. Los vuelos son parte de coordinación, colaboraciones que se hacen muchos años antes entre ambos gobiernos (de México y EU)”, afirmó la presidenta.

Los vuelos de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) buscan ubicar laboratorios de fentanilo, según informó el martes The New York Times, mientras que CNN señaló que los drones son del modelo MQ-9 y no están armados, aunque podrían equiparse con cargas.

Sheinbaum consideró que el revuelo de los medios estadounidenses sobre el paso de los drones de EU en territorio mexicano es para “debilitar su gobierno”.

“No nos van a debilitar, primero, porque tenemos principios, y para nosotros la soberanía es un principio, no es negociable. Segundo, porque siempre decimos la verdad, nunca escondemos nada”, concluyó Sheinbaum.

Además, la presidenta defendió la estrategia de seguridad de su Gobierno, al asegurar que “ya hay resultados y enero del 2025 fue el enero más bajo en homicidios de los últimos ocho años”.

Con información de EFE.