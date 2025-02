Sheinbaum se ‘planta’ ante decreto de Trump sobre cárteles: ‘No le tengo miedo, tengo al pueblo conmigo’

“No tengo miedo a Donald Trump, tengo un pueblo que me respalda”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum ante las nuevas arancelarias y la declaración de que México es gobernado por cárteles.

El martes 18 de febrero, Donald Trump explicó por qué drones de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) están volando sobre territorio mexicano.

“Tenemos una muy buena relación con México, pero creo que México está en gran medida controlado por los cárteles, y es triste decirlo. Y si quisieran ayuda con eso, les daríamos la ayuda. Pero México, si nos fijamos en lo que ha pasado durante años, pero ahora especialmente, está dirigido por los cárteles”, sostuvo.

The New York Times y la cadena CNN reportaron los operativos y coincidieron en que, si bien los drones utilizados desde la era Biden, los MQ-9 Reaper, tienen capacidades ofensivas con misiles, las naves no vuelan artilladas y no hay planes de que sean usados con fines militares en territorio mexicano.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre los drones de la CIA y los cárteles?

Al respecto, la presidenta Sheinbaum remarcó que los vuelos de los drones de la CIA llevan años haciéndose y siempre con autorización del Gobierno de México.

“No hay nada ilegal y es parte de una colaboración y una coordinación”, remarcó en la ‘mañanera’ de este miércoles 19 de febrero.

Sheinbaum también aclaró que su Gobierno no defiende al crimen organizado, esto por las críticas que ha hecho al decreto de Donald Trump que clasifica a los cárteles de la droga como terroristas.

“Nos quieren colocar como si nosotros defendiéramos a los cárteles de la droga. ¡Por supuesto que no! Que no haya confusión: Nosotros lo que defendemos es la soberanía, ellos le puede llamar como quieran, (pero) si ese decreto tiene que ver con acciones extraterritoriales, esas no las aceptamos", abundó.

La presidenta Sheinbaum pidió que Trump se concentre en las investigaciones en su territorio y, por ejemplo, ataque las estructuras del lavado de dinero.

“Porque la droga se vende en Estados Unidos, ahí está la venta de la droga. ¿Qué ocurre con el recurso proveniente de esa venta?“, dijo.

A principios de este mes, Sheinbaum también criticó la orden del Departamento de Justicia de Estados Unidos en la que pidió la eliminación total de los cárteles y organizaciones criminales.

“Empiecen por su país. Nosotros, claro que vamos a coordinarnos, a colaborar, pero como lo dije el 5 de febrero, nunca subordinación ni injerencismo, es coordinación”, afirmó.

¿Cuándo se hará la declaratoria de los cárteles como organizaciones terroristas?

De acuerdo con Breitbart Texas, un portal de derecha en EU, Donald Trump hará la declaratoria este miércoles 19 de febrero, esto con base en un documento del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

El New York Times aseguró que la declaratoria incluye a cinco grupos. Sin embargo, Breitbart señaló que el diario habría cometido un error al confundir el Clan del Golfo (Colombia) con el Cártel del Golfo en México, de manera que serán seis y no cinco los cárteles mexicanos que entrarán en la categoría de grupos terroristas: