Trump justifica vuelos espía de EU: el narco ‘controla en gran medida’ México

El presidente Donald Trump justificó las misiones de los vuelos subrepticios con drones y aviones militares sobre el espacio aéreo de México y a lo largo de la frontera, pues aseguró que los cárteles de las drogas controlan “en gran medida” a México y ofreció al gobierno de Claudia Sheinbaum asistencia para confrontarlos.

“Tenemos una muy buena relación con México, pero creo que México está en gran medida controlado por los cárteles, y es triste decirlo. Y si quisieran ayuda con eso, les daríamos la ayuda. Pero México, si nos fijamos en lo que ha pasado durante años, pero ahora especialmente, está dirigido por los cárteles, y han permitido que millones de personas entren a nuestro país desde cárceles y prisiones de otros países”, sostuvo.

Trump reaccionó así, desde su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, a las revelaciones de una intensificación de vuelos subrepticios de la CIA y del Pentágono sobre México y a lo largo de la frontera, para obtener información de inteligencia de los cárteles, sus operaciones y laboratorios de fentanilo.

¿Qué drones utiliza EU para espiar a cárteles mexicanos?

The New York Times y la cadena CNN reportaron los operativos y coincidieron en que, si bien los drones utilizados desde la era Biden, los MQ-9 Reaper, tienen capacidades ofensivas con misiles, las naves no vuelan artilladas y no hay planes de que sean usados con fines militares en territorio mexicano.

“Por ahora, los oficiales de la CIA en México pasan información recopilada por drones a los funcionarios mexicanos”, declaró al Times un funcionario estadounidense. “Los vuelos llegan hasta el interior del México soberano”.

El MQ-9 Reaper ha sido utilizado por Estados Unidos en múltiples conflictos y operaciones alrededor del mundo y sigue siendo uno de los drones más avanzados del mundo, usado principalmente para inteligencia, vigilancia, reconocimiento y ataques quirúrgicos contra ISIS, al Qaeda y otros grupos terroristas.

De acuerdo con las fuentes, los drones han demostrado ser eficaces para identificar laboratorios de fentanilo, gracias a que las instalaciones para la producción de píldoras emiten sustancias químicas que hacen que sea fácil encontrarlos desde el aire.

“El programa encubierto de drones, que no había sido revelado previamente, comenzó bajo la administración de Biden… Pero el presidente Trump y su director de la CIA, John Ratcliffe, han prometido repetidamente acciones más intensas contra los cárteles de la droga mexicanos. El aumento de los vuelos con drones fue un primer paso rápido”, indicó el Times.

La CIA no ha sido autorizada a utilizar los drones para realizar acciones letales, dijeron los funcionarios, y agregaron que no prevén utilizar los drones para realizar ataques aéreos. “Por ahora, los oficiales de la CIA en México pasan información recopilada por drones a los funcionarios mexicanos”, apuntó.