Trump, en ‘guerra’ con cárteles en México: ¿Cuándo hará oficial su designación como terroristas?

El gobierno de Estados Unidos ya tiene fecha para la designación formal de grupos criminales y cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, así lo adelantó el medio estadounidense Breitbart Texas, con base en un documento del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

De acuerdo a la publicación, será el próximo 19 de febrero cuando se cumpla la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, el cual afirma que "los cárteles constituyen una amenaza para la seguridad nacional más allá de la que representa el crimen organizado tradicional".

Breitbart señala que el diario The New York Times, que también tuvo acceso a este documento, habría cometido un error al confundir el Clan del Golfo (Colombia) con el Cártel del Golfo en México, de manera que serán seis y no cinco los cárteles mexicanos que entrarán en la categoría de grupos terroristas:

La designación también incluiría a la pandilla centroamericana Mara Salvatrucha o MS-13, y a la sudamericana Tren de Aragua, que tiene sus raíces en Venezuela. Según el NYT, el anuncio se ha retrasado debido a que aún se discute si los cárteles que trafican con personas migrantes deben entrar a esta lista.

Sheinbaum señala a las armerías en EU como “cómplices de terrorismo”

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo este viernes que los fabricantes y comerciantes estadounidenses de armas serían “cómplices” de terrorismo ante la posible designación de cárteles del narcotráfico como grupos terroristas.

“El 74 por ciento de las armas de grupos delictivos vienen de Estados Unidos. ¿Entonces cómo quedan las armadoras y distribuidoras frente al decreto? Tal vez, no sé, los abogados lo están viendo, pero pueden ser cómplices, ese es uno de los temas que estamos revisando”, declaró la mandataria en su conferencia matutina.

Sheinbaum expuso que México ampliaría la demanda que presentó contra la industria armamentista de Estados Unidos si se concreta la medida anunciada por la administración de Donald Trump.

“México tiene una demanda internacional contra fabricantes de armas y distribuidores de armas en Estados Unidos, si llegaran a decretar a grupos de la delincuencia organizada como terroristas, tendríamos que ampliar la demanda en Estados Unidos”, avisó.

Trump ha denunciado que México “está gobernado por los cárteles”, a los que acusa de provocar la muerte de entre 250 mil y 300 mil estadounidenses por año, mientras que su consejero de Seguridad Nacional, Michael Waltz, sostiene que estos grupos criminales controlan el 30 por ciento del territorio mexicano.

Pero Sheinbaum ha señalado que esta declaratoria “no ayuda” al combate del crimen organizado en México, donde tres cuartas partes de las armas vienen de Estados Unidos, según un informe oficial del Departamento de Justicia publicado en enero.

“Lo que nosotros no vamos a aceptar nunca es la intromisión, el injerencismo, y siempre vamos a defender nuestra soberanía. Entonces en ese marco estamos trabajando”, remarcó ahora.

La presidenta dijo también buscará “el fortalecimiento” de las normas en México “frente a cualquier intromisión o cualquier venta de armas de un extranjero”.

Con información de EFE.