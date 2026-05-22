Para evitar ‘malos entendidos’: Sheinbaum pide a Trump más reuniones de seguridad para combatir al narco

En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que solicitó a Donald Trump más reuniones conjuntas en temas de seguridad para evitar malos entendidos entre ambos países.

Esto, luego de que el secretario de Seguridad Interior de EU, Markwayne Mullin, se reuniera con la presidenta el jueves 21 de mayo.

La mandataria también aseguró que le dejó claro a Mullin que la relación entre México y EU seguirá siendo colaborativa en materia de inteligencia, formación e intercambuo de información para combatir al crimen organizado.

“Quedó muy claro que la colaboración entre Estados Unidos y México es eso, es colaboración, es coordinación, que no hay subordinación y que es mejor para ambos países coordinarnos bien”, declaró la mandataria.

También aclaró que no hay espacio para eventos como el ocurrido en Chihuahua, donde dos elementos de la CIA participaron en un operativo para desmatelar un laboratorio donde se elaboraban drogas.

Sheinbaum informó que la próxima charla en materia de seguridad es en junio, además dijo que la reunión con Sara Carter, titular de la oficina de la Casa Blanca para la Política de Control de Drogas, se pospuso.

“Se quedó que la próxima reunión de este grupo es en junio y que a partir de ahí pues se siga trabajando en la colaboración. Entonces ese fue el tono de la reunión. Se presentó pues los resultados de seguridad, cómo estamos colaborando”, dijo Sheinbaum.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre las acusaciones de EU a Raúl Castro?

La presidenta Sheinbaum expresó su desacuerdo con la acusación penal en EU contra el expresidente cubano Raúl Castro, al considerar que responde a una visión “injerencista” histórica de Washington hacia otros países.

“La autodeterminación de los pueblos. Ha habido históricamente una visión injerencista de los Estados Unidos. No es de ahora (...) nosotros no estamos de acuerdo con esa visión”, afirmó la mandataria al ser cuestionada sobre los cargos presentados contra Castro, de 94 años, por el derribo de dos avionetas civiles en 1996.

Sheinbaum cuestionó el momento de la imputación contra el exmandatario cubano, quien enfrenta cargos por conspiración para matar estadounidenses, destrucción de aeronaves y asesinato ante un tribunal federal del sur de Florida.

“El caso de Cuba ocurrió hace 30 años, imagínate. ¿Qué sentido tiene que en este momento acusen a una persona por algo que ocurrió hace 30 años?”, señaló.

La gobernante mexicana sostuvo que este tipo de acciones reflejan una práctica histórica de presión estadounidense sobre América Latina.

Con información de EFE.