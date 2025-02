Sheinbaum advierte a Trump: ‘Ampliaremos demanda por armas’ si declara a cárteles como terroristas

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ desde Palacio Nacional este viernes 14 de febrero de 2025, en compañía de su Gabinete presidencial.

¿Qué dice la respuesta que envió Google a México sobre el cambio de nombre del Golfo de México?

Después de que la presidenta Claudia Sheinbaum enviara una carta a Google por su decisión de adoptar el nombre ‘Golfo de América’, la mandatario detalló que Google ya respondió a dicha masiva.

“Esencialmente lo que dicen es que ellos frente a decretos de los países ponen el nombre y que si eso es distinto en otro país, pues entonces ponen dos nombres, por ejemplo el Río Grande y Río Bravo, entonces en México se ve Río Bravo y en Estados Unidos Río Grande, pero este no es el caso como lo hemos explicado porque el decreto de Estados Unidos es para su plataforma continental, entonces eso es lo que estamos nuevamente informándoles que no es un asunto de todo el golfo, sino que es el decreto de Estados Unidos, es para su plataforma continental”, declaró.

El Gobierno de México subrayó que la decisión de Google de adoptar la denominación ‘Golfo de América’ en Google Maps es relevante debido a que “lo que muestra en sus mapas puede influir en la comunidad internacional”.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la intención de EU de declarar a los cárteles como terroristas?

La presidenta de México advirtió este viernes que de designarse a los cárteles mexicanos como terroristas ampliaría la demanda por armas a Estados Unidos.

“México tiene una demanda internacional contra fabricantes de armas... si llegaran a decretar a grupos de delincuencia organizada como terroristas tendríamos que ampliar la demanda en EU porque como ya reconoció el departamento de justicia que el 74 por ciento de armas de grupos delictivos vienen de EU como quedan armadoras y distribuidoras frente al decreto los abogados lo están viendo pero pueden ser cómplices es uno de los temas que estamos revisando”, expresó.

El Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, interpuso una demanda en Estados Unidos contra los fabricantes de armamento, a los que pedía una indemnización de 10 millones de dólares por la violencia en México.

¿México aumentará su relación comercial con China por aranceles de Trump? Esto dijo Sheinbaum

Sheinbaum aseguró que privilegiará el comercio con quienes se tengan tratados comerciales, esto ante el riesgo de incremento arancelario por parte de Estados Unidos.

“Cuando tuve oportunidad de verlo (al presidente de China) nosotros privilegiamos el comercio con quienes tenemos tratados comerciales, así debe ser, así está en la Constitución y así está establecido, no sólo es una decisión personal, sino que es parte de nuestras leyes, entonces nosotros privilegiamos la coordinación, evidentemente con el tratado comercial que tenemos con EU y Canadá, porque eso nos da enormes ventajas, eso no quiere decir que no haya comercio con China”.

“Nosotros en el Plan México estamos planteando sustituir una parte de las importaciones que tenemos de China para producirlas en México, porque nuestro déficit comercial con China es amplio y hay muchísimas cosas que se pueden fabricar en México que no necesitamos estar importando, estamos trabajando con los empresarios mexicanos para que la cadena de valores en nuestro país aumente, eso es una de las políticas que tenemos, hasta el momento lo que nosotros privilegiamos, pues es el tratado comercial con Estados Unidos con Canadá y con otros países donde hay tratado comerciales”, agregó.

Sheinbaum celebra resolución de la Corte sobre elección judicial: ‘Reconoció que es un tema electoral’

Claudia Sheinbaum celebró este viernes la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que determinó que es improcedente una solicitud del TEPJF el cual indicaba que las y los ministros no pueden discutir el proyecto sobre las elecciones judiciales 2025.

“La Corte reconoció que es un tema electoral que las sanciones que habían impuesto algunos servidores no son procedentes, que les dan 24 o 48 horas pero en esencia el 1 de junio vamos a hacer historia porque por primera vez en México y el mundo vamos a elegir a jueces… El Tribunal de disciplina entonces es buenísimo, entonces a votar todos el 1 de junio”, dijo.

El Tribunal Electoral del PJ solicitó a la Corte que al menos cuatro de sus 10 ministros y ministras se excusaran de votar un proyecto relacionado con la elección de junio próximo.

Sheinbaum declara el 14 de febrero como el aniversario luctuoso de Vicente Guerrero

La presidenta Claudia Sheinbaum firmó este viernes 14 de febrero Día del Amor y la Amistad un decreto un decreto que declara el 14 de febrero como el Día del Aniversario Luctuoso del General Vicente Guerrero y la abolición de la esclavitud.

“Por instrucciones de la presidenta doctora Claudia Sheinbaum, el día de hoy, ella firmará un decreto en que declara el 14 de febrero de cada año como el Día del Aniversario Luctuoso del general Vicente Guerrero, primer presidente afro-mexicano en donde destacamos, además el hecho de habernos legado el decreto del 15 de septiembre de 1829 en el cual oficialmente se abolió la esclavitud”, dijo el historiador José Alfonso Suárez del Real.

Sectur alista el festival ‘Hambre de gol’ y el Tianguis turístico en EU: ¿Cuándo se llevarán a cabo?

Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Secretaría de Turismo, indicó que durante el Mundial de Futbol 2026 se creará el festival “Hambre de gol” con cocineras tradicionales en Campo Marte.

“Viene uno de los grandes eventos para México, el mundial y a partir de ahí haremos un festival que se llama ‘Hambre de gol’ de puras cocineras tradicionales en Campo Marte con artesanía, con cultura, le llamamos también otra acción, 177 pueblos mágicos mundialistas y haremos rutas regionales todo esto, generando lo más importante, prosperidad compartida para todos y llevar la grandeza de México a todo el mundo”, explicó.

El Estadio Azteca de la Ciudad de México será uno de los recintos que acogerá el partido inaugural del Mundial de 2026 que organizarán conjuntamente Estados Unidos, México y Canadá.

Asimismo, la titular de la Secretaría de Turismo detalló que se llevará a cabo la 49 edición del Tianguis turístico México-EU del 28 al 1 de mayo del 2025.

El festival se llevará a cabo en Baja California en los municipios de Rosarito, Tijuana, San Diego y California.

Josefina Rodríguez detalló que se llevará a cabo el Festival del Taco, Evento Gastronómico - Cultural de México en San Diego, Punto México en Consulado General de México en San Diego, así como actividades en el Valle de Guadalupe.