No hubo negociación ‘en lo oscurito’ con Trump, dice Sheinbaum sobre pausa en aranceles a México

No hubo negociación “en lo oscurito” con Donald Trump para pausar los aranceles de 25 por ciento a México hasta el 2 de abril, remarcó la presidenta Claudia Sheinbaum en su ‘mañanera’ de este viernes.

“Yo me comprometí a no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Nosotros no mentimos. No es que haya una negociación en lo oscurito con Estados Unidos”, subrayó.

Sheinbaum agregó que los argumentos con los que convenció a Trump para evitar los aranceles de 25 por ciento fueron de seguridad, en especifico el cómo cayó el tráfico de fentanilo desde México hacia EU.

“Y no solo para que no llegue fentanilo a Estados Unidos, sino porque nosotros tenemos una responsabilidad con el pueblo de México de alcanzar la paz”, indicó.

¿Hasta cuándo durará la pausa en los aranceles de Trump a México?

Sheinbaum y Trump acordaron aplazar la imposición de 25 por ciento de aranceles a productos mexicanos al menos hasta el miércoles 2 de abril.

Es en esa fecha cuando el presidente Donald Trump anunciará una serie de tarifas a países que aplican impuestos a las exportaciones de EU, los llamados aranceles recíprocos.

Sheinbaum insistió en que se seguirá trabajando y colaborando con Estados Unidos, en el marco del acuerdo que se logró la semana pasada cuando diversos miembros de su gabinete se reunieron con funcionarios estadounidenses para abordar temas como seguridad y narcotráfico.

Cuestionada sobre si Estados Unidos es un socio confiable, Sheinbaum evadió responder y prefirió destacar el acuerdo conseguido.

“Claro que eso genera confianza, pero aquí es un asunto de lo que hagamos todos los días, en la cooperación para el desarrollo con respeto a nuestras soberanías”, enfatizó.

Sheinbaum descartó que México vaya a ser ‘castigado’ con tarifas el próximo 2 de abril cuando Trump anuncie sus aranceles recíprocos.

“Si nosotros no le ponemos impuestos a lo que llega de Estados Unidos, pues Estados Unidos tampoco le pondrá impuestos a lo que llega de México porque es la reciprocidad“, argumentó.

México aclara que aún no hay acuerdo sobre los aranceles al acero y aluminio

En la misma conferencia de prensa, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, explicó que la pausa acordada con el presidente Trump no es válida a las tarifas que EU aplicará al acero y aluminio mexicanos a partir del miércoles 12 de marzo.

“Tenemos que llegar a un acuerdo sobre acero y aluminio. Ahí en síntesis, diría yo: México importa más que lo que importa Estados Unidos de México. Entonces, estamos en esa discusión porque no se justifica que haya una tarifa sobre el acero y el aluminio”, aseveró.

Si Donald Trump no exenta al acero y aluminio mexicanos de aranceles, la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero) exigió al Gobierno de Claudia Sheinbaum aplicar tarifas de represalia.

“Los aranceles amenazan 75 por ciento de las exportaciones de acero mexicano, valuadas en 2 mil 100 millones de dólares, poniendo en riesgo empleos e inversiones clave en nuestro país", dijo en un comunicado en febrero.

Con información de Bloomberg y EFE