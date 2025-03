Advertencia de Trump a México y Canadá: Aranceles de 25% podrían subir con el tiempo

El presidente Donald Trump planteó que los aranceles a México y Canadá podrían superar la tasa de 25 por ciento impuesta a principios de esta semana, lo que inyectaría más incertidumbre en las políticas comerciales que han sacudido los mercados y dejado nerviosas a las empresas.

Los comentarios de Trump se produjeron en una entrevista que se emitió este viernes 7 de marzo, un día después de que suspendió estos aranceles tras llegar a un acuerdo con Claudia Sheinbaum.

La pausa, acordada también con Justin Trudeau, aplica los productos mexicanos y canadienses cubiertos por el T-MEC, el acuerdo que Trump lanzó en su primer mandato.

¿Qué dijo Trump sobre los aranceles a México y Canadá?

Cuando se le preguntó en una entrevista con Maria Bartiromo, presentadora de Fox Business, si las empresas recibirían más claridad sobre su estrategia comercial, Trump dijo lo siguiente:

“Creo que sí, pero, ya sabes, los aranceles podrían subir con el paso del tiempo, y pueden subir y, ya sabes, no sé si es previsibilidad”, comentó.

Trump impuso los aranceles a Canadá y México a principios de esta semana, y duplicó las tarifas a China. El presidente de EU argumentó que las medidas eran necesarias para presionar a esas naciones a hacer más para detener el flujo de fentanilo y migrantes indocumentados a través de las fronteras de EU.

Pero después de una liquidación del mercado y con algunos republicanos y líderes de las industrias automotriz y agrícola expresando preocupaciones sobre las consecuencias económicas del mayor aumento de aranceles de EU en un siglo, Trump firmó el jueves órdenes que detiene los aranceles hasta el 2 de abril.

Trump reiteró su amenaza de que México y Canadá enfrentarán aranceles recíprocos, junto con otras naciones, tan pronto como el 2 de abril.

“El 2 de abril, todo se vuelve recíproco. Lo que nos cobran, les cobramos. Es un gran problema, pero esto es a corto plazo, y sentí que era por el bien de los fabricantes de automóviles estadounidenses y el T-MEC”, abundó.

Sheinbaum aclara que México se ‘salvará’ de aranceles recíprocos

La presidenta Claudia Sheinbaum remarcó que a partir del 2 de abril, México, Canadá y China pasarán a ser ‘evaluados’ junto con el resto del mundo en el tema arancelario.

Sobre la declaración de aranceles recíprocos, Sheinbaum añadió que México no cobra ningún tipo de tarifa a las exportaciones que Estados Unidos manda a nuestro país.

“¿Qué pasa con México? Y lo enmarcó en la fecha del 2 de abril: Nosotros no tenemos impuestos a los productos de Estados Unidos porque tenemos un tratado comercial, entonces si no tenemos impuestos a lo que se importa de Estados Unidos, entonces Estados Unidos no le pondría impuestos a lo que le llega de México", destacó en su ‘mañanera’ de este viernes 7 de marzo.