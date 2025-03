‘La incertidumbre reina aquí’: Economía de México ‘tambalea’ con aranceles de Donald Trump

Hace solo un par de años, los fabricantes luchaban por espacio para trasladar sus operaciones a Monterrey, en el noreste de México, para estar cerca de Estados Unidos y su vasto mercado sin aranceles. Ahora, agentes inmobiliarios están ofreciendo alquileres flexibles para atraer negocios al área.

El sueño de México de acelerar el crecimiento atrayendo inversión extranjera e impulsando las exportaciones a Estados Unidos comenzó a tambalearse aún antes de que Donald Trump regresara a la Casa Blanca. Ahora, todo el plan de “nearshoring” podría colapsar si el presidente de Estados Unidos cumple sus promesas de imponer aranceles a los productos mexicanos.

“La incertidumbre reina aquí”, dijo Mario Galindo, director comercial de Prommont, una empresa que fabrica grandes cajas y plataformas para ayudar a las empresas a enviar sus productos. La empresa, que atiende a clientes en Estados Unidos y México, ha mantenido sus precios estables y recortado márgenes de ganancias para mantener a los clientes.

“No creo que vayamos a tener aranceles, pero no podemos saberlo”, dijo Galindo. “Para poder invertir necesitamos certidumbre”.

Es un repentino cambio en las perspectivas para la segunda mayor economía de América Latina que no solo empaña el joven gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, sino que también señala una oportunidad perdida para que México deje atrás décadas de crecimiento lento.

Entre 1980 y 2022, el producto interno bruto creció en promedio poco más del 2 por ciento anual, según el Banco Mundial. Una ola de inversiones en nearshoring impulsó el crecimiento económico a más del 3 por ciento en 2022 y 2023, lo que llevó a muchos a creer que México entraba a un período de expansión que le permitiría superar constantemente a sus pares latinoamericanos en los próximos años.

Cuando Sheinbaum asumió en octubre las perspectivas económicas ya se estaban deteriorando. Las estimaciones de crecimiento para 2025 habían caído a menos del 1 por ciento por apuestas de recortes al gasto para corregir el creciente déficit fiscal. Luego llegó la amenaza de Trump de aranceles del 25 por ciento a México si no detiene el flujo de migrantes y drogas a través de la frontera.

Tras intensas negociaciones, el plazo para la implementación de esos aranceles se retrasó al 4 de marzo. Pero incluso si México finalmente los evita, la incertidumbre que crean puede ser suficiente para llevar a la economía a la recesión.

“Quizá no pase nada, pero no lo sabemos”, dijo Alberto Ramos, economista jefe para América Latina de Goldman Sachs Group Inc. “Solo esa ansiedad hasta que se resuelva el proceso ya tiene un impacto en la economía. Creemos que la incertidumbre comercial está reduciendo el crecimiento en México entre 0,5 y 1 punto porcentual”.

Legado mixto de AMLO con la eonomía mexicana

La incertidumbre de aranceles también pone en peligro los logros sociales alcanzados bajo el predecesor y mentor de Sheinbaum, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien encabezó grandes inversiones gubernamentales y supervisó la mayor caída de la pobreza y la desigualdad en México en décadas.

AMLO, como también se conoce al presidente, siguió siendo extremadamente popular hasta el final de su mandato, aunque sus múltiples reformas constitucionales, como la reforma judicial, crearon inquietud en los mercados.

Gran parte del crecimiento económico de México en la primera mitad de 2024 fue impulsado por los ambiciosos planes de infraestructura de López Obrador, como el Tren Maya y la refinería Dos Bocas. Pero la ejecución de proyectos tan costosos provocó un aumento del déficit fiscal que Sheinbaum debe solucionar para evitar una crisis fiscal.

Su administración se ha comprometido a reducir el gasto y tiene como meta reducir el déficit del 5.9 por ciento del PIB el año pasado al 3.9 por ciento este año. Eso representa un importante obstáculo para el crecimiento.

‘Págueme la mitad’, dicen inmobiliarias del norte de México

En Monterrey, el promotor inmobiliario industrial Roca Desarrollos está en alerta máxima. La empresa, que tiene clientes que exportan a Estados Unidos, evalúa rebajar los alquileres de sus edificios para atraer a clientes preocupados por la incertidumbre, e incluso está contemplando ofrecer planes de pago diferido, dijo Carlos Garza, su director de gestión comercial.

Hasta ahora, Roca Desarrollos no ha perdido ningún cliente, dijo. Pero las nuevas empresas que buscaban invertir en México y utilizar sus servicios están paralizando sus planes.

“Tenemos distintas estrategias que manejamos con los prospectos para facilitar el aterrizaje de sus inversiones aquí en México”, dijo Garza. “Les decimos, ‘toma todo el edificio pero págame la mitad por seis meses’”.

En discursos públicos y conferencias de prensa, Sheinbaum ha dicho que la economía está sólida y que la inversión en nearshoring continúa. Sin embargo, su gobierno ahora ofrece incentivos como exenciones fiscales para empresas que invierten en manufacturas en México.

El argumento a favor de invertir en México sigue en pie a pesar de la incertidumbre de aranceles, según Vidal Llerenas Morales, subsecretario de Industria y Comercio.

“Hay incertidumbre, sí, lo reconocemos”, dijo en una entrevista. “Pero sabemos que se mantiene el interés de relocalizar inversiones de Asia en Norteamérica y es lo que va a pasar en el mediano plazo”.

Datos recientes no dejan lugar a dudas sobre el frenazo que está afectando a la economía de México. El PIB del país se contrajo un 0.6 por ciento en el cuarto trimestre debido a la caída de la agricultura y la industria manufacturera. Fue la primera contracción de este tipo desde 2021. El Banco de México redujo su proyección de crecimiento para este año del 1.2 al 0.6 por ciento, y advirtió de que las políticas comerciales de Estados Unidos podrían perjudicar aún más la actividad.

A esto se suma la creciente preocupación por la posibilidad de deportaciones masivas de mexicanos desde Estados Unidos y cómo eso podría afectar a las remesas, que ascendieron a 64 mil 700 millones en 2024, impulsando el consumo interno.

Con un crecimiento que ya es una fracción de los niveles observados en años anteriores, Banxico aceleró el ritmo de recortes de tasas de interés en febrero. Sin embargo, la flexibilización monetaria puede verse pronto limitada por la incertidumbre por la guerra comercial.

El caso de la empresa regiomontana MRM, importador y distribuidor de piezas de motocicletas, es un buen ejemplo. Sus ejecutivos están particularmente preocupados de que Sheinbaum acceda a las exigencias de Trump de imponer aranceles a China, de donde procede el 80 por ciento de las importaciones de MRM.

Ante esta posibilidad, MRM busca diversificar sus proveedores, con viajes a la India, Vietnam y Colombia, dijo el director ejecutivo Alejandro Solorio. Advirtió que los cambios de proveedores supondrían un aumento de los precios para sus clientes.

Después de que Trump dijera la semana pasada que los aranceles sobre los productos mexicanos comenzarán el 4 de marzo, Sheinbaum dijo que aún esperaría el resultado de las negociaciones y dejó la puerta abierta para otra llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos.

“Él tiene su forma de comunicar”, dijo el jueves, y añadió que es “optimista de que podemos llegar a un acuerdo en el marco de nuestra soberanía y nuestros principios”.