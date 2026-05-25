Más calor, menos clases: Tabasco ajusta horarios escolares por altas temperaturas

La Secretaría de Educación de Tabasco (SETAB) anunció ajustes en los horarios de clases para más de cinco mil escuelas de educación básica y media superior en todo el estado, como medida preventiva ante las altas temperaturas y para evitar golpes de calor entre estudiantes.

La titular de la dependencia, Patricia Iparrea Sánchez, informó que las nuevas disposiciones entrarán en vigor a partir del martes 26 de mayo y permanecerán hasta el cierre del ciclo escolar, el próximo 15 de julio.

Explicó que la decisión se tomó tras el seguimiento a los pronósticos del Sistema Meteorológico Nacional y una valoración sobre las condiciones en las que desarrollan sus actividades escolares los estudiantes tabasqueños.

“El gobierno del pueblo a través de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, manteniendo un seguimiento permanente de las previsiones que emite el Sistema Meteorológico Nacional sobre las altas temperaturas en nuestro estado que advierten sobre al menos 5 horas de calor durante la actual temporada, y luego de una valoración responsable sobre los distintos contextos y condiciones en las que se desarrollan sus actividades escolares nuestras y nuestros estudiantes, hemos determinado ajustar el horario escolar para educación básica y media superior en todo el estado”, expresó.

¿Cuáles serán los horarios de clases en Tabasco?

Detalló que en educación básica los Centros de Atención Infantil mantendrán sus horarios habituales.

En preescolar matutino, el horario será de las 09:00 a las 11:00 horas, mientras que en el turno vespertino la entrada será a las 15:00 horas. Para primaria matutina, las actividades se desarrollarán de 08:00 a 11:30 horas y en el turno vespertino la entrada también será a las 15:00 horas.

En secundarias matutinas se conservará el horario habitual de entrada y la salida será a las 12:00 del día; en el turno vespertino se mantendrá el horario de salida habitual con entrada a las 15:00 horas.

Respecto a educación media superior, indicó que en el turno matutino se mantendrá la hora de entrada, pero la salida será a las 12:00 horas, mientras que en el vespertino la entrada será a las 15:00 horas.

¿Qué pasará con las clases de educación física?

La funcionaria señaló que las actividades de educación física y artística deberán realizarse en espacios interiores o protegidos de la exposición solar, además de que los desayunos escolares tendrán que efectuarse en áreas adecuadas y resguardadas de las altas temperaturas.

Asimismo, llamó a madres y padres de familia, docentes y estudiantes a reforzar las medidas preventivas.

“Seguimos invitando a madres y padres de familia, docentes, directivos y estudiantes a mantener las medidas preventivas de cuidado como una hidratación constante mediante el consumo de agua natural, evitar bebidas azucaradas y carbonatadas, utilizar ropa ligera y fresca, procurar que los estudiantes lleven consigo una botella de agua, evitar actividades físicas bajo exposiciones directas al sol y reportar de inmediato cualquier síntoma relacionado con deshidratación o golpe de calor”, manifestó.

Finalmente, sostuvo que estas medidas responden a una acción preventiva y responsable para proteger la salud de la comunidad estudiantil.

“Cuidar de nuestras niñas y niños y jóvenes no es una tarea aislada, es un esfuerzo compartido”, concluyó.