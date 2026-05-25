Adrián Rubalcava confirma que estaciones de la Línea 2 del Metro serán reabiertas antes del Mundial 2026

Continúan las obras de remodelación del Metro a unos días del inicio del Mundial 2026.

La Línea 2 del Metro de CDMX quedará lista antes del inicio del Mundial 2026 con todas sus estaciones abiertas, informó el director del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Adrián Rubalcava.

“Estamos interviniendo 19 estaciones que tienen que quedar funcionales y en óptimas condiciones antes del Mundial. Ya concluimos lo que corresponde a Taxqueña que está completamente renovada”, dijo el director del Metro en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Rubalcava reconoció que se trata de un gran reto debido a que los recursos para dichas remodelaciones llegaron a la ciudad hace menos de dos meses y medio.

“Eso ha hecho que tengamos que meterle marchas forzadas. Las obras que se pretendían hacer en el Metro eran menores y hemos decidido entrarle a hacer obras de mayor magnitud”, agregó.

¿Cuáles son las remodelaciones principales que se hacen en la Línea 2 del Metro?

En redes sociales se hicieron virales las quejas en contra de las estaciones de la Línea 2 del Metro que están cerradas y también las malas condiciones junto con los riesgos de las que sí están abiertas, pero en obras.

“La mayor cantidad de recursos se enfoca al mantenimiento de los trenes y al mantenimiento de las vías; sin embargo, eso no se nota y las molestias principales que estamos generando son las de la intervención de las estaciones”, reconoció el director del Metro.

Adrián Rubalcava se comprometió a que todas las obras quedarán terminadas antes del Mundial 2026 como ocurrió con la estación Taxqueña que ya quedó lista.

“Estamos por concluir la estación Auditorio y de ahí nos vamos a todas las que están en Línea 2 y una de Línea 3 que es Universidad”, aseguró.

‘Asumimos la molestia de los usuarios por las obras en el Metro’

Rubalcava reconoció que se trata de un reto importante el hacer las obras sin suspender el servicio en las estaciones.

“Todas las demás estaciones se han mantenido funcionales. Esto nos genera una complejidad muy grande y también lo que vemos en redes sociales, la crítica, el enojo, la molestia de los usuarios porque tienen que transitar entre polvo”, dijo el director del Metro.

En redes sociales también se hicieron virales las imágenes de faroles del siglo XIX instalados en la estación Hidalgo del Metro y otras de la Línea azul.

Dicho cambio llamó la atención de los usuarios porque, aseguran, contrasta con algunos andenes terminados mientras que en las escaleras hay costales de arena, están a oscuras y no hay ni siquiera barandales, lo que aumenta el riesgo de algún accidente.