Explosión en Paseos de Taxqueña: Edificio quedó inhabitable; 24 familias reciben apoyo y hospedaje

Protección Civil y Secretaría de Vivienda brindan atención a los afectados tras la explosión en Paseos de Taxqueña. (Foto: Rogelio Morales/Cuartoscuro)

Luego de la explosión en un edificio de Paseos de Taxqueña, en la alcaldía Coyoacán, el gobierno de la Ciudad de México ofreció un reporte actualizado de las condiciones en el inmueble y del estado de salud de las personas heridas tras el incidente.

En un comunicado, las autoridades informaron que de las tres personas trasladadas a hospitales, dos de ellas ya fueron dadas de alta, mientras que un hombre continúa internado con quemaduras en el 80 por ciento del cuerpo, bajo un diagnóstico delicado, pero estable.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) precisó que, por instrucciones de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, continúa dando apoyo y seguimiento a los afectados por la explosión, incluidas 24 familias y el conserje del edificio, quienes fueron hospedados en un hotel y se les brindará una ayuda temporal para renta.

Edificio en Coyoacán quedó inhabitable

La Secretaría de Vivienda informó que, el edificio siniestrado fue apuntalado y tapiado, además de que se realizan las evaluaciones correspondientes para determinar el tipo de intervención que será requerida, por lo que, en este momento, es inhabitable.

“Las y los vecinos del lugar reciben atención en las carpas colocadas desde el día de ayer, en las que se proporciona orientación sobre los apoyos requeridos, así como valoración médica, en caso de ser necesaria”, subrayó en un comunicado.

Esta misma dependencia será la que proporcione información sobre los apoyos a los que podrán acceder las personas que no podrán ingresar a sus viviendas, mientras se resuelve la situación del inmueble afectado.

En tanto, la SGIRPC realiza labores de mitigación de riesgos en los inmuebles que registraron afectaciones, principalmente en cristalería y cancelería. En coordinación con la Secretaría de Vivienda, también lleva a cabo el retiro de vidrios rotos y escombros.

Además, se instaló un Puesto de Mando móvil, donde se brinda atención y se reciben solicitudes de los habitantes de los inmuebles aledaños.

Toma aérea de la explosión en un departamento en la calle Paseo de los Naranjos en la colonia Paseos de Taxqueña. (Rogelio Morales Ponce)

¿Qué provocó la explosión en Paseos de Taxqueña?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que alrededor de las 8:55 horas del viernes 9 de enero se registró una explosión dentro de uno de los departamentos de un edificio, provocada por una fuga y acumulación de gas LP en el tercer nivel.

El inmueble, identificado con el número 21-B, sufrió daños severos: mientras algunos departamentos presentaron afectaciones menores en cancelería y acabados, otros registraron daños estructurales de consideración.

Como resultado de la explosión, cinco personas resultaron lesionadas y fueron atendidas en el lugar por personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM); tres de ellas fueron trasladadas a hospitales para recibir atención médica especializada.

Con información de Quadratín.