(VIDEO) Así fue el momento de la explosión por acumulación de gas en Coyoacán

La acumulación de gas provocó una explosión en un edificio departamental en Coyoacán. (Captura de Pantalla)

La normalidad de la mañana se interrumpió por una fuerte explosión que alertó a al menos un centenar de personas que viven o transitaban por la esquina de Paseo de los Cipreses y Paseos de los Naranjos, en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.

El tercer piso de un edificio de departamentos quedó al descubierto; varias ventanas se rompieron y la columna que sostiene una de las fachadas del inmueble presentó un daño estructural visible.

¿Qué provocó la explosión en la alcaldía Coyoacán?

Myriam Urzúa, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, informó que una fuga y acumulación de gas provocaron la explosión registrada en Coyoacán.

De acuerdo con reportes preliminares, cinco personas resultaron lesionadas y alrededor de 2 mil 500 más fueron evacuadas del edificio afectado y de inmuebles cercanos, como medida preventiva.

Cerca de las 9:00 horas, una cámara del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) captó el momento en el que cristales y escombros salieron disparados tras la explosión en el inmueble.

Las imágenes muestran la llegada inicial de elementos de la policía capitalina. Minutos después, autoridades desplegaron un operativo con personal del Heroico Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y paramédicos, quienes brindaron atención a las personas lesionadas.

Vecinos de la zona salieron de los domicilios colindantes para observar lo ocurrido. Dos hombres que caminaban sobre la acera, en dirección a la esquina donde se localiza el edificio, corrieron tras escuchar el estruendo.

¿Cuántos edificios resultaron afectados por la explosión en Coyoacán?

Autoridades estimaron que alrededor de 30 inmuebles presentaron daños en cristalería y cancelería. La mayoría de los residentes podrá regresar a sus viviendas una vez que concluyan las revisiones estructurales correspondientes.

En tanto, dependencias del Gobierno de la Ciudad de México trabajan de manera coordinada con la Secretaría de Obras y Servicios y la Secretaría de Vivienda para brindar apoyo a las personas que no podrán volver al edificio con daños estructurales, hasta que se descarte cualquier riesgo.

Myriam Urzúa señaló que las personas evacuadas recibirán apoyo con alimentos. Aún se definen las medidas de reubicación para quienes perdieron su vivienda tras la explosión.

¿Cómo prevenir una explosión por acumulación de gas?

Las autoridades capitalinas recomiendan a la población en general realizar algunas acciones para verificar el estado de las instalaciones de gas y tanques a modo de prevenir una explosión por acumulación de gas.