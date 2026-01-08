¿Qué tan caras serán las multas de tránsito en la CDMX con la UMA 2026?

Con el aumento en el valor de la UMA, las multas subirán su costo a partir del 1 de febrero en la Ciudad de México. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Shutterstock)

La Unidad de Medida y Actualización (UMA) registró un incremento en su valor en 2026, como ocurre cada año. Este ajuste implica un aumento en el costo de multas, trámites y pagos de derechos para la ciudadanía.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que el valor de la UMA para 2026 será el siguiente:

Diaria: 117.31 pesos

Mensual: 3 mil 566.22 pesos

Anual: 42 mil 794.64 pesos

La actualización representa un incremento de 3.69 por ciento en el valor de la UMA, con base en la inflación registrada en diciembre de 2025. Durante el año anterior, el monto fue de 113.14 pesos diarios; 3 mil 439.46 pesos mensuales; y 41 mil 273.52 pesos anuales.

¿Qué implicación tiene la actualización de la UMA?

El Inegi señaló que los nuevos valores de la UMA tendrán vigencia a partir del 1 de febrero. El ajuste considera incrementos en multas, sanciones administrativas, créditos, pagos de derechos y otras obligaciones previstas en leyes federales y estatales.

La inclusión de la UMA en las leyes permite evitar cambios anuales directos en los montos de estos conceptos.

Desde hace varios años, en la Ciudad de México, diversas regulaciones consideran sanciones con base en el valor de la UMA, como ocurre en el reglamento vehicular.

La normativa incluye un amplio catálogo de multas por incumplir alguna regla. “Insultar, denigrar o golpear al personal que desempeña labores de agilización del tránsito y aplicación de las sanciones”, equivale a una multa de 20 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, lo que representa sanciones de 2 mil 346.2 pesos o hasta 3 mil 519.3 pesos.

En comparación, durante 2025 la misma infracción generaba multas de 2 mil 262.8 pesos o hasta 3 mil 394.2 pesos.

¿Cuánto costarán las multas de tránsito más comunes en la CDMX?

En la capital del país existe una lista de infracciones que los automovilistas cometen con mayor frecuencia:

Estacionarse en lugares prohibidos : de 10 a 30 UMAs, equivalente a mil 173.1 o 3 mil 519.3 pesos.

: de 10 a 30 UMAs, equivalente a mil 173.1 o 3 mil 519.3 pesos. Conducir mientras se utiliza el teléfono celular: de 30 a 35 UMAs, equivalente a 3 mil 519.3 o 4 mil 105.85 pesos.

Conducir bajo los efectos del alcohol: 60 UMAs para la liberación del vehículo tras su envío al corralón, equivalente a 7 mil 38.6 pesos.

¿Por qué sube la UMA?

El aumento en el valor de la UMA responde a lo establecido en el artículo Segundo Transitorio del Decreto de Desindexación del Salario Mínimo.

Para definir el valor de la UMA, se multiplica el monto vigente por la suma de uno más la variación interanual de diciembre del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).