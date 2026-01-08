Rafael Guerra Álvarez toma protesta como magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia CDMX

Rafael Guerra Álvarez afirmó que impulsará una agenda donde se dé prioridad a la perspectiva de género.

Rafael Guerra Álvarez tomó protesta como magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y prometió defender la “dignidad laboral” de los trabajadores de la institución.

El magistrado ocupará ese cargo para el periodo que va del 1 de enero de 2026 al 31 de agosto de 2027.

El nombramiento de Rafael Guerra Álvarez permitirá al Tribunal empatar su presidencia con el proceso electoral intermedio, conforme a la nueva legislación. Con este ajuste, la presidencia del Tribunal irá para el magistrado que obtenga más votos.

Rafael Guerra estuvo acompañado en la sesión solemne por integrantes del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum y de Clara Brugada como Eréndira Cruz Villegas, consejera jurídica de la CDMX; Mario Delgado, secretario de Educación, y Marath Bolaños, secretario del Trabajo.

Agradeció la presencia de la doctora Eréndira Cruzvillegas Fuentes, lo “que refleja la constante coordinación entre el gobierno de la Ciudad de México y el Poder Judicial capitalino” y del diputado Jesús Sesma González, resaltando su liderazgo, capacidad y sensibilidad, cualidades que lo colocan al servicio de la ciudadanía. Señaló que su participación garantiza el rumbo de la transformación de la Ciudad de México.

En su discurso, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX dijo que impulsará un sistema de justicia de puertas abiertas que humanice los procesos y permita que la ciudadanía evalúe el trabajo de los jueces.

El Poder Judicial, afirmó el magistrado Guerra, “debe ser vanguardista y heraldo del cambio”.

“La continuidad es cambio, es el rostro más claro de Dios. Por eso las personas y la instituciones cambian para perdurar. Generaciones distintas que se encuentran en un mismo momento con una misión: A una generación le daremos capacitación y paciencia; a otra, respaldo y honor”, sostuvo.

Con información de Quadratín