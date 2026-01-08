¡Multas más caras! UMA aumenta su valor en 2026: ¿Cuánto subirá y cuándo entra en vigor?

El costo de multas, trámites y diversos servicios será más alto en 2026. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó este jueves 8 de enero que la Unidad de Medida y Actualización (UMA) tendrá un nuevo valor a partir del 1 de febrero de 2026, tras su actualización anual.

De acuerdo con el Inegi, los nuevos valores de la UMA para 2026 serán los siguientes:

UMA diaria: 117.31 pesos

117.31 pesos UMA mensual: 3,566.22 pesos

3,566.22 pesos UMA anual: 42,794.64 pesos

La UMA es una referencia económica utilizada para calcular el monto de multas, sanciones administrativas, créditos, pagos de derechos y otras obligaciones previstas en leyes federales, estatales y disposiciones jurídicas.

¿Por qué sube la UMA?

De acuerdo con el Inegi, la actualización de la UMA se realiza cada año, conforme a lo establecido en el artículo Segundo Transitorio del Decreto de desindexación del salario mínimo.

Para calcular el nuevo valor, se multiplica la UMA vigente por la suma de uno más la variación interanual de diciembre del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

En esta ocasión, la inflación registrada en diciembre de 2025 fue de 3.69 por ciento, porcentaje que se aplicó para determinar el incremento que entrará en vigor en 2026.

Valor de la UMA 2026: ¿Qué trámites serán más caros?

El ajuste impactará directamente a los servicios que son medidos con el valor de la UMA, por lo que especialistas recomiendan tomar en cuenta el nuevo valor a partir de febrero para evitar sorpresas en pagos y adeudos.

Los trámites que serán más caros por el incremento de la UMA 2026 son:

multas de tránsito y de cultura cívica

sanciones administrativas

pagos ante autoridades

créditos

trámites gubernamentales

Inflación en México se desacelera en segunda quincena de diciembre de 2025

La tasa de inflación mexicana descendió en el cierre de 2024 al 3.69 por ciento, por debajo de las expectativas del mercado, tras sorprender a la baja y terminar en su menor nivel desde hace casi cinco años, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La inflación del último mes de 2025 estuvo por debajo del 4.21 por ciento anual de 2024 y del 7.82 por ciento de 2022, el mayor nivel en lo que va del siglo, mientras que en noviembre pasado fue del 3.8 por ciento.

Además, fue menor a lo esperado por el sector privado, que pronosticaba un 3.79 por ciento, según la última encuesta del Banco de México (Banxico) en diciembre.

En su reporte, el Inegi expuso que el índice de precios al consumidor (IPC) aumentó un 0.28 por ciento en el mes.

El instituto de estadística recordó que en el mismo mes de 2024 la inflación mensual fue de 0.38 por ciento y la anual de 4.21 por ciento.

Con información de EFE