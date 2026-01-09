Arranca 2026 entre smog: Calidad del aire en CDMX y Edomex EN VIVO, sigue el reporte hora por hora

Apenas llevamos ocho días de 2026 y la contaminación ya encendió dos veces las alertas en la CDMX y el Edomex. La fase 1 de la contingencia ambiental se activó la tarde del jueves 8 de enero, luego de que se registraron altos niveles de ozono de hasta 160 partes por billón (ppb).
Dichas condiciones obligaron a las autoridades a activar el Doble Hoy No Circula en la CDMX y el Edomex para este viernes 9 de enero. Además, se hizo un llamado a los habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México a planear sus traslados y respetar las disposiciones vigentes.
Durante la tarde del jueves, el Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire reportó de "mala" a “muy mala” calidad del aire en distintas zonas de la metrópoli, situación que mantiene la vigilancia de las autoridades.
Las autoridades recomendaron a la población mantenerse informados y atender las recomendaciones de salud para evitar exponerse a los picos de contaminación entre las 13:00 y 19:00 horas, y abstenerse de realizar actividades y ejercicio al aire libre.
Si tienes que circular en las próximas horas, aquí puedes consultar el reporte en tiempo real de la calidad del aire y los avisos oficiales sobre la continuidad de la Fase 1 de contingencia ambiental en el portal de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).
¿Cómo está la calidad del aire HOY en CDMX y Edomex?
La Dirección de Monitoreo Atmosférico es la entidad encargada de dar a conocer la calidad del aire en la CDMX y el Estado de México.
A través de 20 estaciones de monitoreo atmosférico, la Dirección puede registrar los niveles de ozono, así como de las partículas PM10 y PM 2.5 que originan altos índices de contaminación.
¿Qué autos NO circulan HOY viernes 9 de enero?
Debido a la activación de la fase 1 de la contingencia ambiental, este viernes 9 de enero deberán suspender su circulación, en un horario de las 5:00 a las 22:00 horas, los siguientes vehículos:
- De uso particular con holograma de verificación 2.
- De uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 8, 9 y 0.
- De uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado azul, terminación de placa 9 y 0.
- Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas ocon placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículosque portan holograma 2.
- Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea PAR.
- Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del Edomex.
- Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicarála restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.