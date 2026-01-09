Arranca 2026 entre smog: Calidad del aire en CDMX y Edomex EN VIVO, sigue el reporte hora por hora

Autoridades ambientales mantienen activa la fase 1 de contingencia ambiental en la Zona Metropolitana. (Fotoarte El Financiero | Crédito: Shutterstock / Cuartoscuro)

Apenas llevamos ocho días de 2026 y la contaminación ya encendió dos veces las alertas en la CDMX y el Edomex. La fase 1 de la contingencia ambiental se activó la tarde del jueves 8 de enero, luego de que se registraron altos niveles de ozono de hasta 160 partes por billón (ppb).

Dichas condiciones obligaron a las autoridades a activar el Doble Hoy No Circula en la CDMX y el Edomex para este viernes 9 de enero. Además, se hizo un llamado a los habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México a planear sus traslados y respetar las disposiciones vigentes.

Durante la tarde del jueves, el Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire reportó de "mala" a “muy mala” calidad del aire en distintas zonas de la metrópoli, situación que mantiene la vigilancia de las autoridades.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse informados y atender las recomendaciones de salud para evitar exponerse a los picos de contaminación entre las 13:00 y 19:00 horas, y abstenerse de realizar actividades y ejercicio al aire libre.

Si tienes que circular en las próximas horas, aquí puedes consultar el reporte en tiempo real de la calidad del aire y los avisos oficiales sobre la continuidad de la Fase 1 de contingencia ambiental en el portal de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

¿Cómo está la calidad del aire HOY en CDMX y Edomex?

La Dirección de Monitoreo Atmosférico es la entidad encargada de dar a conocer la calidad del aire en la CDMX y el Estado de México.

A través de 20 estaciones de monitoreo atmosférico, la Dirección puede registrar los niveles de ozono, así como de las partículas PM10 y PM 2.5 que originan altos índices de contaminación.

¿Qué autos NO circulan HOY viernes 9 de enero?

Debido a la activación de la fase 1 de la contingencia ambiental, este viernes 9 de enero deberán suspender su circulación, en un horario de las 5:00 a las 22:00 horas, los siguientes vehículos: