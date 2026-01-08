Activan Doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex por contingencia ambiental: ¿Qué autos no salen el viernes?

La CAMe registró una concentración horaria máxima de ozono de 160 ppb en la estación Cuajimalpa (CUA). (Foto: Cuartoscuro)

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó este jueves 8 de enero la fase 1 de contingencia ambiental debido a los altos niveles de contaminantes en el aire.

A través de un comunicado, la autoridad informó que debido a la emergencia ambiental se aplicarán restricciones a la circulación de los vehículos. Se trata del primer Doble Hoy No Circula de 2026.

La CAMe registró una concentración horaria máxima de ozono de 160 ppb en la estación Cuajimalpa (CUA), en la Ciudad de México.

Además, hay doble alerta por bajas temperaturas en algunas alcaldías de la capital del país.

¿Por qué se activó la contingencia ambiental HOY?

La contingencia ambiental se activó luego de que el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México señaló que un sistema de alta presión influye sobre el centro del país.

Esto generó estabilidad atmosférica con escasa humedad y ventilación en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Agregó que a estas condiciones se le suma que este jueves se registró una temperatura máxima de 25 Celsius, valor atípico para esta temporada, provocado condiciones desfavorables para la dispersión del ozono y sus precursores.

Con la activación de la contingencia se busca disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud; así como para reducir la generación de contaminantes.

¿Cómo queda el doble Hoy No Circula para este viernes?

Debido a la activación de la fase 1 de la contingencia ambiental, se aplicarán restricciones a la circulación en el sector del transporte.

Mañana viernes 9 de enero, deberán suspender su circulación, en horario de las 5:00 a las 22:00 horas:

1.⁠ ⁠Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

2.⁠ ⁠Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito ​numérico sea 2, 4, 6, 8, 9 y 0.

3.⁠ ⁠Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado ​azul, terminación de placa 9 y 0.

4.⁠ ⁠Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, ​de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o​con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos​que portan holograma 2.

5.⁠ ⁠Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques ​estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de ​matrícula sea PAR.

6.⁠ ⁠Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 ​horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de​ Autorregulación de la CDMX o del Edomex.

7.⁠ ⁠Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de ​circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará​la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

¿Quiénes sí pueden circular a pesar de la contingencia ambiental?

✓ Vehículos eléctricos e híbridos, además, los que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento.

✓ Vehículos que porten holograma “0” o “00” vigente, cualquiera que sea su uso, sin importar la entidad federativa donde estén matriculados, podrán circular si cuentan con engomado diferente al color azul y terminación de placa 9 y 0.

✓ Vehículos de uso particular destinados en circunstancias manifiestas y urgentes, para atender una emergencia médica.

✓ Los taxis pueden circular de 5:00 a las 10:00 horas los días que tengan restricción por Programa Hoy No Circula, independientemente del holograma que porten, con la finalidad de apoyar la movilidad de la población.

✓ Vehículos de servicios urbanos, destinados a prestar servicios de emergencia, emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental y abastecimiento de agua.

✓ Vehículos de transporte escolar y de personal, que cumplan con las especificaciones de verificación vehicular vigentes y cuenten con el holograma y autorización correspondiente.

✓ Vehículos destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios, que cuenten con holograma de verificación vigente.

✓ Vehículos para personas con discapacidad que cuenten con el Permiso para exentar el Hoy No Circula por Discapacidad, el Holograma de Discapacidad, o placa para personas con discapacidad según la entidad que corresponda.

✓ Transporte de residuos y materiales peligrosos que cuenten con la autorización correspondiente, excepto vehículos que transporten combustibles (gasolina, diésel y gas L.P.).

✓ Los vehículos identificados con tarjeta de circulación de servicio público de pasajeros y turismo (vagonetas, microbuses y autobuses) con placa federal o local, que cumplan con las disposiciones de verificación vigentes.

✓ Los vehículos que transportan mercancías o productos perecederos en unidades con sistemas de refrigeración, así como las unidades revolvedoras de concreto.

✓ Las motocicletas están exentas de la Fase I.