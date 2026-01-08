CDMX bajo alerta por frío: ¿Qué alcaldía resentirán las bajas temperaturas este viernes?

Las autoridades capitalinas activaron doble alerta por las bajas temperaturas durante la madrugada del viernes 9 de enero. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro)

El inicio del fin de semana será frío en la Ciudad de México. De acuerdo con el pronóstico, la temperatura se acercará a los 0 grados durante la madrugada del viernes 9 de enero.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó dos alertas por bajas temperaturas en siete alcaldías de la capital del país.

Alerta naranja (temperaturas de 1 a 3 grados): Tlalpan y Milpa Alta.

(temperaturas de 1 a 3 grados): Tlalpan y Milpa Alta. Alerta amarilla (temperaturas de 4 a 6 grados): Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Tláhuac y Xochimilco.

¿Cuánto durarán las bajas temperaturas en la CDMX?

De acuerdo con las previsiones de las autoridades capitalinas, las bajas temperaturas se presentarán durante la madrugada y la mañana del viernes. Ante este escenario, la SGIRPC difundió una serie de recomendaciones para prevenir enfermedades respiratorias.

Recomendaciones por frío en la CDMX:

Abrigarse adecuadamente y cubrir nariz y boca.

Evitar cambios bruscos de temperatura.

Proteger a niñas, niños y personas adultas mayores.

Resguardar a las mascotas del frío.

Mantener áreas ventiladas en caso de utilizar calentadores.

Usar crema para hidratar y proteger la piel del frío.

Aplicar el esquema de vacunación actualizado contra Covid-19, influenza y neumococo.

La ciudadanía en general puede acudir a los centros de salud para solicitar la aplicación del esquema de vacunación por la temporada invernal sin previa cita.

¿Qué otros estados enfrentarán bajas temperaturas?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica bajas temperaturas en diversas regiones del país durante este viernes, debido a la combinación de varios sistemas atmosféricos.

Estas condiciones provocarán lluvias y ambiente frío durante la mañana y la noche en entidades como Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Pronóstico de temperaturas mínimas:

De -15 a -10 grados con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango .

. De -10 a -5 grados con heladas: zonas serranas de Baja California y Sonora.

De -5 a 0 grados con heladas: zonas serranas de San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán , Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. De 0 a 5 grados: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, Ciudad de México y Morelos.

Además, el Frente Frío número 27, una masa de aire polar y la segunda tormenta invernal de la temporada provocarán un descenso marcado de las temperaturas en gran parte del país, así como lluvias intensas, principalmente en el sureste, a partir del sábado 10 de enero. Estas condiciones podrían extenderse durante los primeros días de la próxima semana.