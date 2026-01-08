Vienen días helados: ¿Cuándo inicia la segunda tormenta invernal en México?

A partir del sábado y hasta el lunes 12 de enero habrá temperaturas de hasta -10 grados centígrados en varios estados del país. (Especial).

Prepárate para un fin de semana gélido, ya que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó sobre la llegada de la segunda tormenta invernal a nuestro país.

En su pronóstico del clima, la Conagua detalló que desde el sábado se sentirán además los efectos del frente frío número 27.

A partir del sábado y hasta el lunes 12 de enero habrá temperaturas de hasta -10 grados centígrados, así como lluvias intensas y caída de aguanieve en varios sitios del país debido a la segunda tormenta invernal y el frente frío 27.

Segunda tormenta invernal en México:¿Cuáles serán sus efectos?

Conagua explicó que hay probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.

Además, habrá chubascos con lluvias puntuales fuertes en Baja California, Baja California Sur, Sonora y Chihuahua.

Fue en diciembre cuando una fuerte nevada sorprendió con paisajes blancos en Cofre de Perote, Veracruz.

También se prevén lluvias aisladas en Michoacán y Chiapas y entre -10 A -5 grados centígrados en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Fenómenos meteorológicos en México. (Conagua).

Conagua informó que se esperan de -5 a 0 grados centígrados con heladas durante la madrugada en zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

La segunda tormenta invernal y el frente frío 27 traerán temperaturas de 0 a 5 grados centígrados en zonas serranas de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Ciudad de México y Morelos.

¿Cuántos frentes fríos habrá en México?

Fue en septiembre cuando la Conagua informó sobre el inicio de la temporada de frentes fríos en nuestro país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) detalló que de septiembre del 2025 a mayo del 2026, habrá al menos 48 frentes fríos que afectarán al país.

Para el 2026, en promedio, estos son los frentes fríos que habrá por mes en nuestro país: