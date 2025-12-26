¡Oh, blanca Navidad! Fuerte nevada ‘sorprende’ a Cofre de Perote, Veracruz (VIDEO)

La mañana de este viernes 26 de diciembre se registró la primera caída de nieve en el Cofre de Perote, Veracruz. Esto, debido al paso del frente frío 24 por México.

Las autoridades activaron operativos de seguridad para quienes deseen disfrutar de esta atracción natural.

La meteoróloga de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Jessica Iveth Luna, precisó en sus redes sociales que «durante la noche de ayer (25) y la mañana de este día (26) se registró la primera caída de nieve en el #CofredePerote».

De ahí que recomendó evitar subir a la zona, especialmente niños, personas adultas mayores y personas con padecimientos crónicos, como hipertensión, ya que las bajas temperaturas y la altitud pueden representar un riesgo para la salud.

Además de seguir en todo momento las recomendaciones de las autoridades correspondientes.

Frente frío 24 en México: ¿Dónde hará frío?

En su pronóstico del clima, la Conagua informó que debido al frente frío 24, se prevén lluvias, bajas temperaturas y heladas en zonas altas de nuestro país.

Incluso, en la Ciudad de México se activaron las alertas naranja y amarilla, debido al frío que hará al amanecer del sábado 27 de diciembre. Se esperan temperaturas de entre 1 y 4 grados centígrados.

Conagua también informó que habrá rachas de vientos fuertes, lluvias y chubascos en la península de Baja California y Sonora; así como la probabilidad de caída de aguanieve en la sierra de San Pedro Mártir, en Baja California.

Las temperaturas mínimas de 0 a 5 grados serán en las zonas serranas de Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

La temporada de frentes fríos inicio en septiembre y será en mayo cuando finalice y se dé paso a lluvias, tormentas tropicales y huracanes.

En su pronóstico, la Conagua informó que diciembre será el mes más frío de la temporada porque se esperan hasta 7 sistemas frontales.

Con información de Quadratín.