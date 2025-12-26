Toca ‘hacerse bolita’: Estas alcaldías amanecerán a 1 y 4 grados centígrados

Hay alerta amarilla por bajas temperaturas en cinco alcaldías de la CDMX, donde se prevé hasta 1 grado centígrado al amanecer del sábado. (Cuartoscuro).

¿De vacaciones y no sabes qué hacer en estos días libres? La Ciudad de México tiene actividades navideñas para que te distraigas y salgas a dar el rol.

Si te unirás a alguna de las actividades, como el Festival de las Luces, cuídate del frío, ya que las autoridades informaron que se activó la alerta naranja por bajas temperaturas en Tlalpan, donde habrá entre 1 y 3 grados centígrados y heladas.

También hay alerta amarilla por bajas temperaturas en cinco alcaldías de la CDMX. Protección Civil detalló que al amanecer del sábado 27 de diciembre, se esperan entre 4 y 6 grados centígrados en las alcaldías:

Álvaro Obregón.

Cuajimalpa.

Magdalena Contreras.

Milpa Alta.

Xochimilco.

Las alertas estarán activas a partir de las 00:00 horas y hasta las 08:00 del sábado.

¿Cómo cuidarte de las bajas temperaturas este invierno?

Para evitar ser víctima de alguna enfermedad respiratoria, como la ‘súpergripe’, que se detectó en Europa, Protección Civil compartió algunos tips:

Vacunarte de influenza, COVID-19 y neumococo, abrigarte con capas de ropa, en especial cubrir nariz y boca y evitar cambios bruscos de temperatura.

También toma agua en abundancia y come alimentos ricos en vitamina C. Además, protege tu piel del frío con crema hidratante.

¿Por qué hará frío en la CDMX el sábado 27 de diciembre?

Debido al paso del frente frío 24 por nuestro país, habrá bajas temperaturas y haladas en CDMX y otras entidades de nuestro país, indicó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Detalló que además habrá rachas de vientos fuertes, lluvias y chubascos en la península de Baja California y Sonora; así como la probabilidad de caída de aguanieve en la sierra de San Pedro Mártir, en Baja California.

También se prevén temperaturas de -10 a -5 grados centígrados en las zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango y de -5 a 0 grados en las zonas serranas de Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

La Conagua informó que la temporada de frentes fríos inicio en septiembre y será en mayo cuando finalice y se dé paso a lluvias, tormentas tropicales y huracanes.

En su pronóstico, diciembre será el mes más frío de la temporada porque se esperan hasta 7 sistemas frontales.