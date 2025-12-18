¡No te aburras! Actividades navideñas en la CDMX: Desde una pista de hielo hasta la fábrica de galletas

Las actividades programadas para Navidad en las diferentes alcaldías de la CDMX. (Foto: Shutterstock/Cuartoscuro)

La CDMX se prepara para recibir la Navidad con actividades como pista de hielo gratuita, posadas tradicionales, villas navideñas y más en las diferentes alcaldías.

La llegada de las fiestas decembrinas no solo significan celebraciones, también descanso de las clases o vacaciones laborales y para no aburrirse en casa se programaron diferentes dinámicas para festejar en familia o pareja.

¿Cuáles son las actividades navideñas en la CDMX?

En la Ciudad de México las actividades culturales están a la orden del día, el claro ejemplo es Día de Muertos con los desfiles y más, pero la época del ‘Jingle bell’ no se queda atrás.

Actividades para Navidad en el Zócalo

Dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc se encuentra el Centro Histórico, donde el Zócalo es el escenario de muchas exposiciones, ferias, festivales y conciertos.

Para las épocas decembrinas se programaron diferentes actividades, las cuales comienzan a partir del 20 de diciembre, de acuerdo con Clara Brugada, jefa de Gobierno.

Se instalan escenarios para la presentación de pastorelas y cuenta cuentos.

Exposición de tres árboles navideños

Esculturas iluminadas

Túnel de luz

Instalación de un nacimiento “monumental”.

Verbena Navideña en el Zócalo de CDMX. (Foto: Cuartoscuro).

Navidad en la alcaldía Iztapalapa

La alcaldía Iztapalapa instaló una pista de hielo gratuita en la Macroplaza, además de distintos nacimientos para visitar.

En el lugar se instaló un escenario para la realización de distintos números musicales y de danza, pero con horarios por revelarse.

Además, uno de los principales atractivos es la fábrica de galletas de jengibre. La inauguración fue el pasado 15 de diciembre, por tanto, ya puedes visitarla.

Posadas en Tlalpan

La Alcaldía Tlalpan optó por algo más tradicional para realizar durante la Navidad de 2025, pues prepara posadas.

En sus redes sociales compartió la convocatoria para acudir junto a más personas para cantar “Os pido posadaaaa” mientras caminas con una vela en la mano.

La última de ellas está programada para el domingo 21 a las 8:00 p.m. desde el centro de la Explanada.

Fiesta navideña en Xochimilco

La alcaldía Xochimilco prepara toda una fiesta decembrina con spots para tomarte fotos con distintos personajes de la época, desde el Grinch hasta Santa Claus, con quien puedes platicar para dejarla tu carta.

La cita es en la Explanada de alcaldía durante viernes, sábado y domingo de diciembre de 2025 en un horario de 5:00 p.m. a 10:00 p.m.

Villa Navideña en la Benito Juárez

La alcaldía Benito Juárez no quería quedarse atrás y para sus habitantes instaló una villa navideña, en el cual la estrella es un árbol de gran tamaño.

No compartieron las actividades ni los horarios, pero se encuentra en la explanada de la demarcación.

Santa Claus en Álvaro Obregón

Antes de repartir juguetes a los niños, Santa Claus se tomó el tiempo para estar en la alcaldía Álvaro Obregón.

De acuerdo con Javier López, alcalde de la demarcación, estará en la explanada recibiendo las cartas y tomándose fotos con los niños.

Pista de hielo en Azcapotzalco

En la alcaldía Azcapotzalco se inauguró una pista de hielo gratuita que ya puedes visitar en un horario de 1:00 p.m. a 8:00 p.m en la explanada de la demarcación.

Para asistir no requieres de boletos, solo formarte en espera de que sea tu turno de ingresar, además, alrededor de la pista se encuentra el bazar navideño.

Nacimiento en Coyoacán

El centro de Coyoacán es el sitio perfecto para tomar fotos instagrameables y más para las épocas navideñas.

La alcaldía es un ‘hervidero’ de actividades culturales, pues todos los fines de semana hay obras de teatro, exposiciones en museos y conciertos gratuitos, pero ahora se le suma un nacimiento gigante llamado “Belén”.

Festival Luces de invierno en diferentes alcaldías

La Ciudad de México desarrolló un evento para Navidad llamado Luces de invierno, que cuenta con diferentes sedes, una de ellas (y la principal) es en el Zócalo.

En cada una de las demarcaciones se tiene contemplados diferentes conciertos, así como figuras iluminadas perfectas para la foto del recuerdo.

Las sedes son las siguientes: