Festival Luces de Invierno 2025: Fechas, sede y detalles del evento en el Zócalo de CDMX

‘En el nombre del cielo, os pido posada’… este martes inician las posadas navideñas, y se dio el anuncio del Festival Luces de Invierno 2025, un evento que mezcla la magia e ilusión de la Navidad con actividades culturales para toda la familia.
La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció las actividades del festival navideño, que comienza este fin de semana y a lo largo de dos semanas se puede disfrutar de árboles monumentales, conciertos y más.
Adicional al festival en el Zócalo de la CDMX, se realizarán eventos similares en cada una de las alcaldías de la capital, con el objetivo de descentralizar la cultura y acercar a la gente a este tipo de actividades, que dicho sea de paso, son gratuitas y aptas para toda la familia.
Festival Luces de Invierno 2025: ¿Cuándo y dónde va a ser?
El Festival Luces de Invierno se realizará del 20 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026 en la Plaza Mayor, conocida como la plancha del Zócalo Capitalino, mismo que ‘se transformará’, de acuerdo con Ana Francis Mor, secretaria de Cultura del Gobierno de Ciudad de México.
Actividades y atracciones del festival Luces de Invierno 2025
Entre las atracciones y actividades que se tienen contemplada en este festival decembrino en CDMX, están 76 grupos de música de géneros como tropical, son, norteña, danzón, rock, ska, urbana y sonidero; “un poquito de todo”, mencionaron en conferencia de prensa este miércoles. Las Víctimas del Dr. Cerebro es una de las bandas participantes.
Además, se tienen contempladas
- Foro Navideño con decenas de pastorelas y cuentacuentos todos los días.
- Tres árboles iluminados con nochebuenas del Suelo de Conservación.
- 14 esculturas lumínicas de motivos navideños y de juguetes mexicanos.
- Túnel de Luz Monumental más grande de México (150 metros de largo por 20 de ancho).
- Nacimiento Monumental.
- 120 expositores con venta de artesanías.
De acuerdo con Clara Brugada, más de un millón de capitalinos y visitantes de otras partes del país se darán cita en este festival los días que esté disponible en el Zócalo.
Festival Luces de Invierno en todas las alcaldías de la CDMX: Sedes, fechas y detalles
“Hemos tratado de descentralizar todas las grandes fiestas de la ciudad, y este año tenemos otras 15 fiestas monumentales”, explica Ana Francis Mor en encuentro con medios.
Además de la fiesta en el Zócalo, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, las demás demarcaciones tendrán su propio festejo en diferentes puntos ya establecidos. De acuerdo con la secretaria de cultura capitalina, estos son:
- Álvaro Obregón – Parque Lineal Torres de Potrero.
- Azcapotzalco – Parque Calpulli.
- Benito Juárez – Parque Santiago Xicoténcatl.
- Coyoacán – Parque de la Consolación.
- Cuajimalpa – Deportivo Morelos.
- Gustavo A. Madero – Cancha Campos Revolución.
- Iztacalco – Deportivo Leandro Valle.
- Iztapalapa – Parque Deportivo Las Torres.
- Magdalena Contreras – Deportivo Oyamel.
- Miguel Hidalgo – Parque Tacuba.
- Milpa Alta – Plaza de la Corregidora S. Tecómitl.
- Tláhuac – Bosque de Tláhuac.
- Tlalpan – Deportivo Independencia.
- Venustiano Carranza – Parque Aguascalientes.
- Xochimilco – Deportivo San Gregorio.
A diferencia del festival en el Zócalo, las que habrá en las demás alcaldías durarán un par de días más, pues serán del 19 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026, que coincide con el día de Reyes.
Esculturas lumínicas, paseos nevados con luces láser, humo, nieve y un nacimiento de siete piezas, de 3 metros de altura, son algunas de las actividades.
Navidad 2025: Otras actividades en la CDMX
Además de las Luces de Invierno 2025, se tienen planeadas actividades en colaboración los PILARES, como posadas, recitales y más.
Entre estos, están 37 posadas comunitarias en Territorios de Paz con talleres, 400 piñatas, dulces, juguetes y cantos tradicionales, presentaciones de teatro, cuentacuentos, danza y música; del 19 al 23 de diciembre, de 17 a 19 horas, en 15 sedes.
- Festejos navideños en UTOPÍAS con más de 40 actividades, como recitales de las escuelas de iniciación de música, pastorelas.
- 224 muestras navideñas escolares Do Re Mi Fa Sol por mi Escuela en toda la ciudad (cerradas al público).