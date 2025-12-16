Festival Luces de Invierno 2025: Fechas, sede y detalles del evento en el Zócalo de CDMX

El Festival Luces de Invierno será en el Zócalo de la CDMX del 20 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026.

‘En el nombre del cielo, os pido posada’… este martes inician las posadas navideñas, y se dio el anuncio del Festival Luces de Invierno 2025, un evento que mezcla la magia e ilusión de la Navidad con actividades culturales para toda la familia.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció las actividades del festival navideño, que comienza este fin de semana y a lo largo de dos semanas se puede disfrutar de árboles monumentales, conciertos y más.

Adicional al festival en el Zócalo de la CDMX, se realizarán eventos similares en cada una de las alcaldías de la capital, con el objetivo de descentralizar la cultura y acercar a la gente a este tipo de actividades, que dicho sea de paso, son gratuitas y aptas para toda la familia.

Festival Luces de Invierno 2025: ¿Cuándo y dónde va a ser?

El Festival Luces de Invierno se realizará del 20 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026 en la Plaza Mayor, conocida como la plancha del Zócalo Capitalino, mismo que ‘se transformará’, de acuerdo con Ana Francis Mor, secretaria de Cultura del Gobierno de Ciudad de México.

Así es como lució la verbena navideña en el Zócalo de CDMX en 2024 (Foto: Cuartoscuro).

Actividades y atracciones del festival Luces de Invierno 2025

Entre las atracciones y actividades que se tienen contemplada en este festival decembrino en CDMX, están 76 grupos de música de géneros como tropical, son, norteña, danzón, rock, ska, urbana y sonidero; “un poquito de todo”, mencionaron en conferencia de prensa este miércoles. Las Víctimas del Dr. Cerebro es una de las bandas participantes.

Además, se tienen contempladas

Foro Navideño con decenas de pastorelas y cuentacuentos todos los días.

con decenas de todos los días. Tres árboles iluminados con nochebuenas del Suelo de Conservación.

con nochebuenas del Suelo de Conservación. 14 esculturas lumínicas de motivos navideños y de juguetes mexicanos.

de motivos navideños y de juguetes mexicanos. Túnel de Luz Monumental más grande de México (150 metros de largo por 20 de ancho).

más grande de México (150 metros de largo por 20 de ancho). Nacimiento Monumental .

. 120 expositores con venta de artesanías.

De acuerdo con Clara Brugada, más de un millón de capitalinos y visitantes de otras partes del país se darán cita en este festival los días que esté disponible en el Zócalo.

Clara Brugada presentó el festival Luces de Invierno 2025. (Foto: Cuartoscuro)

Festival Luces de Invierno en todas las alcaldías de la CDMX: Sedes, fechas y detalles

“Hemos tratado de descentralizar todas las grandes fiestas de la ciudad, y este año tenemos otras 15 fiestas monumentales”, explica Ana Francis Mor en encuentro con medios.

Además de la fiesta en el Zócalo, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, las demás demarcaciones tendrán su propio festejo en diferentes puntos ya establecidos. De acuerdo con la secretaria de cultura capitalina, estos son:

Álvaro Obregón – Parque Lineal Torres de Potrero.

– Parque Lineal Torres de Potrero. Azcapotzalco – Parque Calpulli.

– Parque Calpulli. Benito Juárez – Parque Santiago Xicoténcatl.

– Parque Santiago Xicoténcatl. Coyoacán – Parque de la Consolación.

– Parque de la Consolación. Cuajimalpa – Deportivo Morelos.

– Deportivo Morelos. Gustavo A. Madero – Cancha Campos Revolución.

– Cancha Campos Revolución. Iztacalco – Deportivo Leandro Valle.

– Deportivo Leandro Valle. Iztapalapa – Parque Deportivo Las Torres.

– Parque Deportivo Las Torres. Magdalena Contreras – Deportivo Oyamel.

– Deportivo Oyamel. Miguel Hidalgo – Parque Tacuba.

– Parque Tacuba. Milpa Alta – Plaza de la Corregidora S. Tecómitl.

– Plaza de la Corregidora S. Tecómitl. Tláhuac – Bosque de Tláhuac.

– Bosque de Tláhuac. Tlalpan – Deportivo Independencia.

– Deportivo Independencia. Venustiano Carranza – Parque Aguascalientes.

– Parque Aguascalientes. Xochimilco – Deportivo San Gregorio.

A diferencia del festival en el Zócalo, las que habrá en las demás alcaldías durarán un par de días más, pues serán del 19 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026, que coincide con el día de Reyes.

Esculturas lumínicas, paseos nevados con luces láser, humo, nieve y un nacimiento de siete piezas, de 3 metros de altura, son algunas de las actividades.

La Ciudad de México se ilumina con los festejos en las diferentes alcaldías. (Cuartoscuro)

Navidad 2025: Otras actividades en la CDMX

Además de las Luces de Invierno 2025, se tienen planeadas actividades en colaboración los PILARES, como posadas, recitales y más.

Entre estos, están 37 posadas comunitarias en Territorios de Paz con talleres, 400 piñatas, dulces, juguetes y cantos tradicionales, presentaciones de teatro, cuentacuentos, danza y música; del 19 al 23 de diciembre, de 17 a 19 horas, en 15 sedes.