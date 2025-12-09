Verbena Navideña 2025 en CDMX: ¿Cuándo adornan el Zócalo y dónde comprar nochebuenas a productores locales?

Así es como lució la verbena navideña en el Zócalo de CDMX en 2024 (Foto: Cuartoscuro).

La temporada decembrina en Ciudad de México trae consigo el tradicional rojo intenso de las nochebuenas y, desde luego la Verbena Navideña en el Zócalo.

Se trata de uno de los eventos culturales y familiares más concurridos del año. Además de iluminar la principal plaza del país, las nochebuenas representan el trabajo de productoras y productores del Suelo de Conservación de la Ciudad de México, especialmente de la zona chinampera.

De acuerdo con información de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), adquirir nochebuenas directamente en estos puntos de venta ayuda a fortalecer la economía local y a preservar prácticas agrícolas tradicionales.

La Verbena Navideña ofrece iluminación festiva en las calles del Centro Histórico de CDMX [Fotografía. Rogelio Morales Ponce/Cuartoscuro]

¿Cuándo se adorna el Zócalo y cuánto dura la Verbena Navideña?

La Verbena Navideña en el Zócalo capitalino se lleva a cabo del 20 de diciembre al 4 de enero, periodo en el que la Plaza de la Constitución se llena de luces, escenarios y una decoración emblemática protagonizada por miles de flores de nochebuena cultivadas en Xochimilco.

Además de la ornamentación, la Verbena se acompaña de actividades culturales, musicales y familiares por confirmarse este año, que convierten al Zócalo en uno de los principales puntos de reunión de la ciudad durante las fiestas decembrinas.

La Verbena Navideña del Zócalo ofrece actividades culturales como conciertos gratuitos. (Foto: Cuartoscuro)

Dónde comprar nochebuenas en CDMX directamente a productores

La SEDEMA informó que las nochebuenas del Suelo de Conservación pueden adquirirse en distintos espacios de la capital, varios de ellos atendidos directamente por quienes las cultivan:

Puntos especiales de temporada:

Bosque de Chapultepec (Puerta de los Leones): 13 y 14 de diciembre

13 y 14 de diciembre Verbena Navideña en el Zócalo: 20 de diciembre al 4 de enero

Zonas productoras en Xochimilco (Espacios abiertos con venta directa de lunes a domingo, de 8:00 a 20:00 horas.):

San Luis Tlaxialtemalco

San Gregorio Atlapulco

Mercados de plantas y flores:

Mercado de Flores Madreselva: lunes a domingo, de 8:00 a 19:00 h.

lunes a domingo, de 8:00 a 19:00 h. Palacio de la Flor (Cuemanco): martes a domingo, de 9:00 a 17:00 h.

martes a domingo, de 9:00 a 17:00 h. Mercado de Flores Cuemanco: lunes a domingo, de 8:00 a 16:00 h.

lunes a domingo, de 8:00 a 16:00 h. Acuexcomatl Cuemanco: lunes a domingo, de 8:00 a 16:00 h.

lunes a domingo, de 8:00 a 16:00 h. Campo 7: lunes a domingo, de 8:00 a 16:00 h.

lunes a domingo, de 8:00 a 16:00 h. Cuemanquito: lunes a domingo, de 8:00 a 16:00 h.

Las autoridades recomiendan verificar que las plantas cuenten con el distintivo de Suelo de Conservación, garantía de que fueron producidas bajo prácticas locales y sustentables.

Verbena Navideña 2024: Cifras, conciertos y actividades en el Zócalo

El año pasado, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México informó que la Verbena Navideña 2024 cerró el 30 de diciembre con una asistencia total de 1.77 millones de visitantes, consolidándose como una de las celebraciones decembrinas más concurridas de la capital.

Durante 14 días, el Zócalo ofreció un montaje que incluyó tres árboles monumentales decorados con 7 mil 200 flores de nochebuena, dos nacimientos gigantes de cartonería, túneles de luces LED, un corredor con nieve artificial y escenarios para música y teatro.

Los fines de semana registraron los mayores aforos. Destacaron las presentaciones de artistas como Mono Blanco, Rebeca Lane, La Perla y Ronda Bogotá, mientras que el cierre estuvo marcado por los conciertos de Chetes y Austin TV, que reunieron hasta 250 mil personas en un solo día. En total, más de 50 artistas formaron parte de la programación musical.

Además de los conciertos, la Verbena contó con pastorelas, un bazar de artesanías, una librería del Fondo de Cultura Económica y puestos de comida tradicional, atracciones que hicieron del Zócalo un punto de encuentro familiar y cultural durante las fiestas.

La inauguración, encabezada por la jefa de Gobierno Clara Brugada Molina y la secretaria de Cultura Ana Francis Mor, reunió a unas 70 mil personas en el tradicional encendido del alumbrado decorativo.