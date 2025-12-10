Tlayudas y ponche en Los Pinos: ¿Cuándo es la Fiesta Decembrina 2025 y qué comer en el evento?

La Fiesta Decembrina es un evento de comida y de artesanías de diferentes regiones de México. (Foto: Cortesía/Cuartoscuro)

Una excelente opción para iniciar con el Maratón Guadalupe Reyes es la Fiesta Decembrina, donde puedes ‘afilar el diente’ en un festival de comida en la CDMX porque no todo es visitar restaurantes de lujo.

La feria ofrece diferentes recetas típicas de diferentes regiones del país como las auténticas tlayudas de Oaxaca y ponche navideño al estilo Tlaxcala.

La Fiesta Decembrina se realiza durante un fin de semana, donde si bien la comida es la estrella del evento, también se venden artesanías y otros artículos tradicionales.

¿Cuándo y dónde es la Fiesta Decembrina 2025?

La Fiesta Decembrina se realiza durante los días sábado 13 y domingo 14 de diciembre de 2025.

La sede del lugar es en el Centro Cultural Los Pinos, ubicado en la calle Molino del Rey, en la 1a sección del Bosque de Chapultepec, en la Alcaldía Miguel Hidalgo.

Los horarios del festival de comida en CDMX es de las 11:00 a.m. a las 5:00 p.m. y la entrada al recinto es gratuita.

Estos son los detalles de la Fiesta Decembrina 2025 desde la CDMX. (Foto: Cortesía)

¿Qué comer en la Fiesta Decembrina 2025?

Una de las principales atracciones de la Fiesta Decembrina es la comida tradicional mexicana que está a cargo de las Cocinas de Humo de Cencalli.

Aquí se ofrecen diferentes recetas típicas de distintas regiones del país, como quesadillas con insectos y ponche navideño de Calpulalpan, Tlaxcala.

También hay representación jarocha con los buñuelos, tamales de frijol y el atole de calabaza de Zongolica.

En el caso del Estado de México, principalmente están los tlacoyos de maíz morado de Ocoyoacac, sumado a platillos oaxaqueños como las tlayudas, molotes de pollo garnachero de Juchitán.

Finalmente, la CDMX será representada por los guisados navideños de Tláhuac, junto a las tortillas de siete semillas y los romeritos.

La tlayuda es un delicioso platillo típico del estado de Oaxaca. (Foto: Cuartoscuro) (Nación321/Cuartoscuro)

Actividades culturales de la Fiesta Decembrina 2025

Durante todo el fin de semana se realizará una muestra y venta a cargo de maestras y maestros artesanos. Se podrán encontrar piezas de joyería de teocintle de Hidalgo, textiles y blusas del Istmo de Tehuantepec (Oaxaca), juguetes de madera del Estado de México, bordados y textiles mazahuas, artesanía de cobre de Michoacán, cartonería mexiquense, nacimientos elaborados con hoja de maíz de Guerrero y barro negro de Oaxaca.

Sábado 13 de diciembre

Talleres

12:00 h – “Hologramas: Ciencia que parece magia” Actividad que introduce a niñas y niños en los principios ópticos que permiten crear imágenes flotantes, despertando su curiosidad científica.

13:30 h – “Estampando memorias: celebramos a Los Pinos” Taller de grabado con tintas y materiales naturales que invita a producir estampas conmemorativas y a explorar creativamente el entorno.

15:00 h – “Pequeños mundos” Propuesta enfocada en la observación microscópica y la exploración naturalista para acercar a la infancia al mundo científico.

16:00 h – “Insectos pintores” Actividad que combina observación, naturaleza y acuarela para fomentar la sensibilidad artística y científica.

Actividades escénicas

13:00 h – “Hilando historias de colores” Narración oral y textil de Azucena Capulín, dirigida a niñas y niños a partir de seis años. Entre personajes míticos y figuras lúdicas, la obra teje un hilo simbólico que enlaza memoria y narración.

15:00 h – “Herencia y tradición”Presentación de la Compañía Tierras Mexicanas Danza Folclórica, dirigida por Carlos Augusto González Cid. La puesta en escena celebra la diversidad dancística que forma parte de la identidad cultural mexicana.

Domingo 14 de diciembre

Actividades escénicas

13:00 h – “Bochinche en el jardín” Narración oral de Romer y Punto, dirigida al público infantil. La propuesta invita a imaginar el jardín como un espacio de juego, asombro y experimentación poética.

15:00 h – “Herencia y tradición” Segunda presentación de la Compañía Tierras Mexicanas, que reafirma la vigencia del repertorio tradicional mediante una puesta en escena que vincula memoria colectiva, movimiento y pertenencia cultural.

Talleres

“Estampas festivas”

“Explora con tus sentidos”

“Acuarelas mágicas”

“Burbujas en acción”

Los romeritos tradicionalmente se consumen en fiestas decembrinas. (Foto: Shutterstock)

¿Cómo llegar al Centro Cultural Los Pinos en transporte público?

La página oficial del Centro Cultural de Los Pinos, donde se lleva a cabo el festival de comida mexicana, compartió indicaciones para llegar al lugar en transporte público y son las siguientes:

Metro: La estación más cercana al Complejo Cultural Los Pinos es Constituyentes, de la Línea 7. Al salir, ya sobre la calle, ubica Avenida Parque Lira y avanza en dirección norte hacia Molino del Rey. Cruza la intersección con Avenida Constituyentes y continúa hasta llegar a las rejas verdes que marcan la entrada a Los Pinos.

Metrobús: La estación más próxima es Parque Lira, perteneciente a la Línea 2. Al bajar, camina sobre Parque Lira hacia la derecha y sigue aproximadamente 650 metros hasta ubicar la reja verde de acceso al Complejo Cultural Los Pinos.