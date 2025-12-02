Food and Drink

¡Que vivan los tacos! México brilla con 8 restaurantes en ranking Latin America’s 50 Best

El listado de Latin America’s 50 Best Restaurants incluye 8 establecimientos de comida localizados en México, entre ellos Quintonil y Fauna, en Baja California.

En el listado de Latin America’s 50 Best Restaurants 2025 aparecen 8 proyectos gastronómicos de México, siendo Quintonil el mejor posicionado. (Shutterstock, Facebook: @Latin America's 50 Best Restaurants)
Un año pasó y el nuevo listado de Latin America’s Best Restaurants 2025 fue revelado y en total figuran 8 restaurantes mexicanos dentro de los mejores.

Dentro de ellos se encuentra Quintonil, del chef Jorge Vallejo, que fue el mejor posicionado de todos los proyectos culinarios mexas, alcanzando el séptimo lugar.

Este lugar ostenta dos estrellas Michelin, gracias a su menú de comida mexicana, en el cual no faltan los tacos.

El mejor sitio para comer en América Latina, de acuerdo a The Best 50 es El Chato, con sede en Bogotá, Colombia.

El último restaurante mexicano que apareció en el listado fue Rosetta, de la chef Elena Reygadas, y que se situó en el número 38.

  1. El Chato, en Bogotá, Colombia
  2. Kjolle, de Perú
  3. Don Julio, de Buenos Aires, Argentina
  4. Mérito, en Lima, Perú
  5. Celele, en Cartagena, Colombia
  6. Boragó, en Santiago, Chile (mejor restaurante chileno)
  7. Quintonil, en Ciudad de México (mejor restaurante mexicano)
  8. Tuju, en São Paulo, Brasil (mejor restaurante brasileño)
  9. Cosme, en Lima, Perú
  10. Nuema, en Quito, Ecuador (mejor restaurante ecuatoriano)
  11. Mayta, en Lima, Perú
  12. Nelita, en São Paulo, Brasil
  13. Lasai, en Río de Janeiro, Brasil
  14. Casa Las Cujas, en Santiago, Chile
  15. Alcalde, en Guadalajara, en México
  16. Villa Torél, Baja California, en México (recomendado por la Guía Michelin)
  17. Fauna, del Valle de Guadalupe, Baja California, en México
  18. Maito, en Panamá (mejor restaurante panameño)
  19. Sublime, en Guatemala (mejor restaurante guatemalteco)
  20. Evvai, en São Paulo, Brasil
  21. Niño gordo, en Buenos Aires, Argentina
  22. Arca, en Tulum, Quintana Roo
  23. Leo, en Bogotá, Colombia
  24. El preferido de Palermo
  25. A casa do porco, en São Paulo, Brasil
  26. La Mar, en Lima, Perú
  27. El Mercado, en Buenos Aires, Argentina
  28. Yum Cha, en Santiago, Chile
  29. Cordero, en Caracas, Venezuela (mejor restaurante venezolano)
  30. Máximo, en Ciudad de México
  31. Demo Magnolia, en Santiago, Chile
  32. Huniik, en Mérida, Yucatán (México)
  33. Rafael, en Lima, Perú
  34. Afluente, en Bogotá, Colombia
  35. Aramburu, en Buenos Aires, Argentina
  36. Trescha, en Buenos Aires, Argentina
  37. Diacá, en Guatemala
  38. Oteque, en Río de Janeiro, Brasil
  39. Rosetta, en Ciudad de México
  40. Crizia, en Buenos Aires, Argentina
  41. Humo Negro de Bogotá, en Colombia
  42. Mercado 24, en Guatemala
  43. Sikwa, San José en Costa Rica
  44. Osso, en Lima, Perú
  45. Karai, en Santiago, Chile
  46. Manuel, de Barranquilla, en Colombia
  47. Cantina del tigre, en Panamá
  48. Arami, La Paz, en Bolivia (mejor restaurante de este país en el listado)
  49. Mil, en Perú
  50. Julia, Buenos Aires, de Argentina

¿Cómo es el restaurante El Chato, considerado el mejor por The Best 50 2025 en América Latina?

El Chato es un local ubicado en Bogotá, especializado en la gastronomía tradicional colombiana. que fue nombrado el mejor en el Latin America’s 50 Best Restaurants 2025.

Fue fundado en 2017 bajo un concepto de presentar platillos con ingredientes frescos para apoyar a los productores colombianos y al desarrollo de la agricultura local, se lee en su página oficial.

Alvaro Clavijo es el chef a cargo de este sitio de comida, el experto en cocina trabajó en Le Cordon Bleu, en París, así como en otros restaurantes reconocidos con estrellas Michelin.

¿Cuáles son los restaurantes que están en el listado del 51 al 100 en Latin America’s Best Restaurants 2025?

7 restaurantes mexicanos aparecieron en el listado de Latin America’s Best Restaurants 2025 del número 51 al 100.

El primero de ellos fue Pujol, localizado en la Ciudad de México y fundado por el chef Enrique Olvera, quien continúa al frente de la cocina del establecimiento.

  1. Pujol, en Ciudad de México
  2. Origem, El Salvador
  3. Conservatorium, en San José, Costa Rica
  4. Cara de Vaca, en Monterrey, México
  5. Kotori, en São Paulo, Brasil
  6. Metzi, en São Paulo, Brasil
  7. La Calma, en Santiago, Chile
  8. Le Chique, en Cancún, México
  9. Sud 777 en la Ciudad de México
  10. Clara, en Quito, Ecuador
  11. La tapa del coco, en Panamá
  12. Shizen, en Lima, Perú
  13. Pulpería Santa Elvira, en Santiago, de Chile
  14. Ness, en Buenos Aires, Argentina
  15. Osielle, en Río de Janeiro, Brasil
  16. Clon, en Lima, Perú
  17. Maní, en São Paulo, Brasil
  18. Tributo, en Quito, Colombia
  19. Mishiguene, en Buenos Aires, Argentina
  20. Gran Dabbang, en Buenos Aires, Argentina
  21. Em, en Ciudad de México
  22. Umi en Panamá
  23. Cepa en São Paulo, Brasil
  24. D.O.M en São Paulo, Brasil
  25. Gustu, en La Paz, Bolivia
  26. Oda, Bogotá, en Colombia (ganador del premio al restaurante sostenible)
  27. Alo’s, en Buenos Aires, Argentina
  28. El Papagayo, en Córdoba, Argentina
  29. Ancestral, en La Paz, Bolivia
  30. Manu, Curitiba en Brasil.
  31. Astrid y Gastón, en Lima, Perú
  32. Fonda Lo que hay, en Panamá
  33. Parador La Huella, en José Ignacio, Uruguay
  34. Nicos, en Ciudad de México
  35. Débora, en Bogotá, Colombia
  36. Manzanar, en Montevideo, Uruguay
  37. El Xolo, en San Salvador
  38. Aguají, en Sosúa, República Dominicana
  39. La Casa Bistró, en Caracas, Venezuela
  40. Lunario, Valle de Guadalupe en México
  41. Caleta, en Panamá
  42. Lo de Tere, Punta del Este en Uruguay
  43. Notiê, São Paulo, en Brasil
  44. Ana, Guatemala
  45. Demencia, Santiago en Chile
  46. Selma, Bogotá en Colombia
  47. Azafrán, en Mendoza, Argentina
  48. Sambombi Bistró, Medellín, Colombia
  49. Restaurante Manga, El Salvador
  50. Fukasawa, Santiago en Chile
