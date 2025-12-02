¡Que vivan los tacos! México brilla con 8 restaurantes en ranking Latin America’s 50 Best

Un año pasó y el nuevo listado de Latin America’s Best Restaurants 2025 fue revelado y en total figuran 8 restaurantes mexicanos dentro de los mejores.
Dentro de ellos se encuentra Quintonil, del chef Jorge Vallejo, que fue el mejor posicionado de todos los proyectos culinarios mexas, alcanzando el séptimo lugar.
Este lugar ostenta dos estrellas Michelin, gracias a su menú de comida mexicana, en el cual no faltan los tacos.
El mejor sitio para comer en América Latina, de acuerdo a The Best 50 es El Chato, con sede en Bogotá, Colombia.
El último restaurante mexicano que apareció en el listado fue Rosetta, de la chef Elena Reygadas, y que se situó en el número 38.
- El Chato, en Bogotá, Colombia
- Kjolle, de Perú
- Don Julio, de Buenos Aires, Argentina
- Mérito, en Lima, Perú
- Celele, en Cartagena, Colombia
- Boragó, en Santiago, Chile (mejor restaurante chileno)
- Quintonil, en Ciudad de México (mejor restaurante mexicano)
- Tuju, en São Paulo, Brasil (mejor restaurante brasileño)
- Cosme, en Lima, Perú
- Nuema, en Quito, Ecuador (mejor restaurante ecuatoriano)
- Mayta, en Lima, Perú
- Nelita, en São Paulo, Brasil
- Lasai, en Río de Janeiro, Brasil
- Casa Las Cujas, en Santiago, Chile
- Alcalde, en Guadalajara, en México
- Villa Torél, Baja California, en México (recomendado por la Guía Michelin)
- Fauna, del Valle de Guadalupe, Baja California, en México
- Maito, en Panamá (mejor restaurante panameño)
- Sublime, en Guatemala (mejor restaurante guatemalteco)
- Evvai, en São Paulo, Brasil
- Niño gordo, en Buenos Aires, Argentina
- Arca, en Tulum, Quintana Roo
- Leo, en Bogotá, Colombia
- El preferido de Palermo
- A casa do porco, en São Paulo, Brasil
- La Mar, en Lima, Perú
- El Mercado, en Buenos Aires, Argentina
- Yum Cha, en Santiago, Chile
- Cordero, en Caracas, Venezuela (mejor restaurante venezolano)
- Máximo, en Ciudad de México
- Demo Magnolia, en Santiago, Chile
- Huniik, en Mérida, Yucatán (México)
- Rafael, en Lima, Perú
- Afluente, en Bogotá, Colombia
- Aramburu, en Buenos Aires, Argentina
- Trescha, en Buenos Aires, Argentina
- Diacá, en Guatemala
- Oteque, en Río de Janeiro, Brasil
- Rosetta, en Ciudad de México
- Crizia, en Buenos Aires, Argentina
- Humo Negro de Bogotá, en Colombia
- Mercado 24, en Guatemala
- Sikwa, San José en Costa Rica
- Osso, en Lima, Perú
- Karai, en Santiago, Chile
- Manuel, de Barranquilla, en Colombia
- Cantina del tigre, en Panamá
- Arami, La Paz, en Bolivia (mejor restaurante de este país en el listado)
- Mil, en Perú
- Julia, Buenos Aires, de Argentina
¿Cómo es el restaurante El Chato, considerado el mejor por The Best 50 2025 en América Latina?
El Chato es un local ubicado en Bogotá, especializado en la gastronomía tradicional colombiana. que fue nombrado el mejor en el Latin America’s 50 Best Restaurants 2025.
Fue fundado en 2017 bajo un concepto de presentar platillos con ingredientes frescos para apoyar a los productores colombianos y al desarrollo de la agricultura local, se lee en su página oficial.
Alvaro Clavijo es el chef a cargo de este sitio de comida, el experto en cocina trabajó en Le Cordon Bleu, en París, así como en otros restaurantes reconocidos con estrellas Michelin.
¿Cuáles son los restaurantes que están en el listado del 51 al 100 en Latin America’s Best Restaurants 2025?
7 restaurantes mexicanos aparecieron en el listado de Latin America’s Best Restaurants 2025 del número 51 al 100.
El primero de ellos fue Pujol, localizado en la Ciudad de México y fundado por el chef Enrique Olvera, quien continúa al frente de la cocina del establecimiento.
- Pujol, en Ciudad de México
- Origem, El Salvador
- Conservatorium, en San José, Costa Rica
- Cara de Vaca, en Monterrey, México
- Kotori, en São Paulo, Brasil
- Metzi, en São Paulo, Brasil
- La Calma, en Santiago, Chile
- Le Chique, en Cancún, México
- Sud 777 en la Ciudad de México
- Clara, en Quito, Ecuador
- La tapa del coco, en Panamá
- Shizen, en Lima, Perú
- Pulpería Santa Elvira, en Santiago, de Chile
- Ness, en Buenos Aires, Argentina
- Osielle, en Río de Janeiro, Brasil
- Clon, en Lima, Perú
- Maní, en São Paulo, Brasil
- Tributo, en Quito, Colombia
- Mishiguene, en Buenos Aires, Argentina
- Gran Dabbang, en Buenos Aires, Argentina
- Em, en Ciudad de México
- Umi en Panamá
- Cepa en São Paulo, Brasil
- D.O.M en São Paulo, Brasil
- Gustu, en La Paz, Bolivia
- Oda, Bogotá, en Colombia (ganador del premio al restaurante sostenible)
- Alo’s, en Buenos Aires, Argentina
- El Papagayo, en Córdoba, Argentina
- Ancestral, en La Paz, Bolivia
- Manu, Curitiba en Brasil.
- Astrid y Gastón, en Lima, Perú
- Fonda Lo que hay, en Panamá
- Parador La Huella, en José Ignacio, Uruguay
- Nicos, en Ciudad de México
- Débora, en Bogotá, Colombia
- Manzanar, en Montevideo, Uruguay
- El Xolo, en San Salvador
- Aguají, en Sosúa, República Dominicana
- La Casa Bistró, en Caracas, Venezuela
- Lunario, Valle de Guadalupe en México
- Caleta, en Panamá
- Lo de Tere, Punta del Este en Uruguay
- Notiê, São Paulo, en Brasil
- Ana, Guatemala
- Demencia, Santiago en Chile
- Selma, Bogotá en Colombia
- Azafrán, en Mendoza, Argentina
- Sambombi Bistró, Medellín, Colombia
- Restaurante Manga, El Salvador
- Fukasawa, Santiago en Chile