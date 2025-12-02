¡Que vivan los tacos! México brilla con 8 restaurantes en ranking Latin America’s 50 Best

En el listado de Latin America’s 50 Best Restaurants 2025 aparecen 8 proyectos gastronómicos de México, siendo Quintonil el mejor posicionado. (Shutterstock, Facebook: @Latin America's 50 Best Restaurants)

Un año pasó y el nuevo listado de Latin America’s Best Restaurants 2025 fue revelado y en total figuran 8 restaurantes mexicanos dentro de los mejores.

Dentro de ellos se encuentra Quintonil, del chef Jorge Vallejo, que fue el mejor posicionado de todos los proyectos culinarios mexas, alcanzando el séptimo lugar.

Este lugar ostenta dos estrellas Michelin, gracias a su menú de comida mexicana, en el cual no faltan los tacos.

El mejor sitio para comer en América Latina, de acuerdo a The Best 50 es El Chato, con sede en Bogotá, Colombia.

El último restaurante mexicano que apareció en el listado fue Rosetta, de la chef Elena Reygadas, y que se situó en el número 38.

El Chato, en Bogotá, Colombia Kjolle, de Perú Don Julio, de Buenos Aires, Argentina Mérito, en Lima, Perú Celele, en Cartagena, Colombia Boragó, en Santiago, Chile (mejor restaurante chileno) Quintonil, en Ciudad de México (mejor restaurante mexicano) Tuju, en São Paulo, Brasil (mejor restaurante brasileño) Cosme, en Lima, Perú Nuema, en Quito, Ecuador (mejor restaurante ecuatoriano) Mayta, en Lima, Perú Nelita, en São Paulo, Brasil Lasai, en Río de Janeiro, Brasil Casa Las Cujas, en Santiago, Chile Alcalde, en Guadalajara, en México Villa Torél, Baja California, en México (recomendado por la Guía Michelin) Fauna, del Valle de Guadalupe, Baja California, en México Maito, en Panamá (mejor restaurante panameño) Sublime, en Guatemala (mejor restaurante guatemalteco) Evvai, en São Paulo, Brasil Niño gordo, en Buenos Aires, Argentina Arca, en Tulum, Quintana Roo Leo, en Bogotá, Colombia El preferido de Palermo A casa do porco, en São Paulo, Brasil La Mar, en Lima, Perú El Mercado, en Buenos Aires, Argentina Yum Cha, en Santiago, Chile Cordero, en Caracas, Venezuela (mejor restaurante venezolano) Máximo, en Ciudad de México Demo Magnolia, en Santiago, Chile Huniik, en Mérida, Yucatán (México) Rafael, en Lima, Perú Afluente, en Bogotá, Colombia Aramburu, en Buenos Aires, Argentina Trescha, en Buenos Aires, Argentina Diacá, en Guatemala Oteque, en Río de Janeiro, Brasil Rosetta, en Ciudad de México Crizia, en Buenos Aires, Argentina Humo Negro de Bogotá, en Colombia Mercado 24, en Guatemala Sikwa, San José en Costa Rica Osso, en Lima, Perú Karai, en Santiago, Chile Manuel, de Barranquilla, en Colombia Cantina del tigre, en Panamá Arami, La Paz, en Bolivia (mejor restaurante de este país en el listado) Mil, en Perú Julia, Buenos Aires, de Argentina

¿Cómo es el restaurante El Chato, considerado el mejor por The Best 50 2025 en América Latina?

El Chato es un local ubicado en Bogotá, especializado en la gastronomía tradicional colombiana. que fue nombrado el mejor en el Latin America’s 50 Best Restaurants 2025.

Fue fundado en 2017 bajo un concepto de presentar platillos con ingredientes frescos para apoyar a los productores colombianos y al desarrollo de la agricultura local, se lee en su página oficial.

Alvaro Clavijo es el chef a cargo de este sitio de comida, el experto en cocina trabajó en Le Cordon Bleu, en París, así como en otros restaurantes reconocidos con estrellas Michelin.

¿Cuáles son los restaurantes que están en el listado del 51 al 100 en Latin America’s Best Restaurants 2025?

7 restaurantes mexicanos aparecieron en el listado de Latin America’s Best Restaurants 2025 del número 51 al 100.

El primero de ellos fue Pujol, localizado en la Ciudad de México y fundado por el chef Enrique Olvera, quien continúa al frente de la cocina del establecimiento.