The World’s 50 Best Restaurants 2025 EN VIVO: ¿Dónde ver HOY el listado de los mejores restaurantes?

¡Atención foodies! Ha llegado uno de los momentos más importantes del año para la gastronomía: la revelación del The World’s 50 Best Restaurants, un prestigioso listado en el cual han figurado restaurantes mexicanos.

A inicios de junio, se compartió la primera parte de la lista (del 51 al 100), en la cual fueron contemplados cinco negocios de México y una situación que llamó la atención fue que Pujol, restaurante del chef Enrique Olvera, cayó 27 lugares.

Pues en 2024 este establecimiento ocupaba el lugar 33 y actualmente se encuentra en el puesto 60, quedando fuera del top 50, en donde sí estuvo en el año pasado junto a otros restaurantes mexicanos como Rosetta (lugar 34), Kol (lugar 17) y Quintonil (lugar 7).

¿Será que este año los chefs mexicanos Elena Reygadas, Santiago Lastra y Enrique Vallejo, logran colarse una vez más en el listado del 1 al 50 del The World’s 50 Best Restaurants? Pronto lo sabremos.

The World’s 50 Best Restaurants 2025: ¿A qué hora se revela el listado del 1 al 50 HOY?

Luego de que se revelaron los establecimientos mexicanos con estrella Michelín, es el turno de The World’s 50 Best Restaurants, un listado que es elaborado luego de que un panel compuesto por mil 80 expertos culinarios vota por los mejores restaurantes.

Este se encuentra integrado por escritores y críticos gastronómicos, chefs y gourmets con amplia trayectoria, quienes eligen con base en su experiencia gastronómica, debido a que no hay criterios específicos que los restaurantes deban cumplir.

A continuación te dejamos un resumen sobre lo que debes saber de la ceremonia del The World’s 50 Best Restaurants 2025:

Hoy se revelan los 50 mejores restaurantes del mundo. (Foto: Instagram SUD 777 / Cosme / Alcalde).

Fecha : jueves 19 de junio de 2025.

: jueves 19 de junio de 2025. Hora: 12:00 de la tarde (tiempo del centro de México)

En esta ocasión, la ceremonia en donde se darán a conocer a los mejores 50 restaurantes del mundo se llevará a cabo en Turín, Piamonte, Italia, ‘una región reconocida por su gastronomía, vinos, cultura y belleza arquitectónica’.

¿Dónde ver EN VIVO la revelación de The World’s 50 Best Restaurants 2025 ?

¡Hay buenas noticias! La ceremonia en donde se revelarán los restaurantes del 1 al 50 del The World’s 50 Best Restaurants se transmitirá en vivo y podrás seguir el evento completamente gratis.

Esto debido a que el evento se emitirá mediante el canal de YouTube 50 Best, por lo cual podrás verlo desde tu celular, computadora o cualquier otro dispositivo electrónico.

Lugar de transmisión : YouTube

: YouTube Horario: 12:00 de la tarde (tiempo del centro de México)

El anuncio se realizará mediante YouTube. (Foto: Archivo) (Shutterstock)

En caso de que no puedas ver la transmisión en vivo, no te preocupes, ya que en nuestro sitio web El Financiero, podrás seguir la cobertura completa del anuncio de The World’s 50 Best Restaurants 2025.

¿Cuáles son los restaurantes mexicanos en The World’s 50 Best Restaurants 2025?

En el listado del 51 al 100 de The World’s 50 Best Restaurants 2025, fueron contemplados cinco restaurantes mexicanos, a quienes se les reconoció la dedicación, la pasión y la habilidad de los equipos detrás de los establecimientos. Estos fueron:

Alcalde (Puesto 51) : se trata de un restaurante ubicado en Guadalajara, Jalisco. Este es dirigido por el chef Francisco ‘Paco’ Ruano, quien mezcla técnicas modernas con ingredientes clásicos en la cocina mexicana como el huauzontle y el pipián.

: se trata de un restaurante ubicado en Guadalajara, Jalisco. Este es dirigido por el chef Francisco ‘Paco’ Ruano, quien mezcla técnicas modernas con ingredientes clásicos en la cocina mexicana como el huauzontle y el pipián. Pujol (Puesto 60) : el restaurante con estrella Michelín, también es parte de The World’s 50 Best Restaurants. Este se encuentra ubicado en la Ciudad de México y fue fundado por el chef Enrique Olvera y se especializa en la preparación de comida mexicana contemporánea.

: el restaurante con estrella Michelín, también es parte de The World’s 50 Best Restaurants. Este se encuentra ubicado en la Ciudad de México y fue fundado por el chef Enrique Olvera y se especializa en la preparación de comida mexicana contemporánea. Arca (Puesto 67): este restaurante del chef José Luis Hinostroza se encuentra ubicado en Tulum, Quintana Roo y es especial, debido a que explora sabores de la cocina callejera mexicana con técnicas modernas.

Arca debuta en The World's 50 Best. (Foto: @arcatulum).

Huniik (Puesto 89) : el responsable de este lugar es el chef Roberto Solís, quien ofrece un menú inspirado completamente en la cultura maya y los sabores del sureste mexicano.

: el responsable de este lugar es el chef Roberto Solís, quien ofrece un menú inspirado completamente en la cultura maya y los sabores del sureste mexicano. César (Puesto 98): de México para el mundo, este restaurante ubicado en Nueva York está a cargo del chef César Ramírez, quien nació en México y creció en Chicago. En César, se sirve un menú degustación de 13 tiempos, centrado en los mariscos.

Además de los restaurantes mexicanos, otros más de América Latina fueron reconocidos en esta primera parte del listado de The World’s 50 Best Restaurants 2025, ya que entraron establecimientos de Ecuador, Perú y Brasil.

Lista completa del 51 al 100 de The World’s 50 Best Restaurants 2025

51. Alcalde (México)

Alcalde (México) 52. Schloss Schauenstein (Suiza)

Schloss Schauenstein (Suiza) 53. Den (Japón)

Den (Japón) 54. El Chato (Colombia)

El Chato (Colombia) 55. La Colombe (Sudáfrica)

La Colombe (Sudáfrica) 56. Jordnær (Dinamarca)

Jordnær (Dinamarca) 57. Onjium (Corea del Sur)

Onjium (Corea del Sur) 58. Restaurant Tim Raue (Alemania)

Restaurant Tim Raue (Alemania) 59. Nobelhart & Schmutzig (Alemania)

Nobelhart & Schmutzig (Alemania) 60. Pujol (México)

Pujol (México) 61. Nuema (Ecuador)

Nuema (Ecuador) 62. Willem Hiele (Bélgica)

Willem Hiele (Bélgica) 63. Bozar (Bélgica)

Bozar (Bélgica) 64. Fu He Hui (China)

Fu He Hui (China) 65. Quique Dacosta (España)

Quique Dacosta (España) 66. Saint Peter (Australia)

Saint Peter (Australia) 67. Arca (México)

Arca (México) 68. Masque (India)

Masque (India) 69. Hiša Franko (Eslovenia)

Hiša Franko (Eslovenia) 70. Tuju (Brasil)

Tuju (Brasil) 71. Sazenka (Japón)

Sazenka (Japón) 72. Chef Tam’s Seasons (Macau)

Chef Tam’s Seasons (Macau) 73. Tantris (Alemania)

Tantris (Alemania) 74. Mountain (Reino Unido)

Mountain (Reino Unido) 75. Mil (Perú)

Mil (Perú) 76. Leo (Colombia)

Leo (Colombia) 77. Le Doyenné (Francia)

Le Doyenné (Francia) 78. Cocina Hermanos Torres (España)

Cocina Hermanos Torres (España) 79. Coda (Alemania)

Coda (Alemania) 80. SingleThread (Estados Unidos)

SingleThread (Estados Unidos) 81. Oteque (Brasil)

Oteque (Brasil) 82. Fyn (Sudáfrica)

Fyn (Sudáfrica) 83. A Casa do Porco (Brasil)

A Casa do Porco (Brasil) 84. Aponiente (España)

Aponiente (España) 85. Txispa (España)

Txispa (España) 86. The Clove Club (Reino Unido)

The Clove Club (Reino Unido) 87. Mugaritz (España)

Mugaritz (España) 88. Salsify at the Roundhouse (Sudáfrica)

Salsify at the Roundhouse (Sudáfrica) 89. Huniik (México)

Huniik (México) 90. Le Bernardin (Estados Unidos)

Le Bernardin (Estados Unidos) 91. Koan (Dinamarca)

Koan (Dinamarca) 92. Al Gatto Verde (Italia)

Al Gatto Verde (Italia) 93. Burnt Ends (Singapur)

Burnt Ends (Singapur) 94. Meet the Bund (China)

Meet the Bund (China) 95. Evvai (Brasil)

Evvai (Brasil) 96. Atelier Crenn (Estados Unidos)

Atelier Crenn (Estados Unidos) 97. Labyrinth (Singapur)

Labyrinth (Singapur) 98. César (Estados Unidos)

César (Estados Unidos) 99. Amisfield Restaurant (Nueva Zelanda)

Amisfield Restaurant (Nueva Zelanda) 100. Neolokal (Turquía)