Maru Campos ‘se salva’: Vence plazo para solicitar juicio político contra la gobernadora de Chihuahua

La solicitud de juicio político contra Maru Campos quedó sin efectos tras no ser ratificada en el plazo legal.

La solicitud de juicio político contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quedó sin efectos luego de que los promoventes no la ratificaran dentro del plazo legal establecido, aseguró este sábado la diputada federal panista, Kenia López Rabadán.

Durante un evento del PAN en respaldo a la mandataria estatal en Chihuahua, la legisladora informó que quienes impulsaron el procedimiento tenían tres días para confirmar formalmente la solicitud, pero no lo hicieron, por lo que el recurso ya no existe en términos jurídicos.

“Me han informado el día de hoy que no fue ratificado. Tenían quienes estaban solicitando el juicio político tres días para ratificar. ¿Eso qué significa? Que no existe ya, en términos formales, una solicitud de juicio político en contra de la gobernadora Maru Campos”, declaró.

López Rabadán explicó que, al no cumplirse con este requisito procesal, la petición se tiene por no presentada.

“Una vez que no se ha ratificado, no se tiene por presentada la solicitud de juicio político y la verdad es que desde mi perspectiva es un ejemplo claro de que siempre será bueno estar del lado correcto de la historia, estar del lado de la ley”, sostuvo.

Kenia López Rabadán expres su respaldo a Maru Campos

La presidenta de la Cámara de Diputados aprovechó para expresar su respaldo a la gobernadora chihuahuense, a quien calificó como una funcionaria que ha enfrentado al crimen organizado y defendido a las familias del estado.

“Hoy venimos a decirle a Maru Campos: estamos contigo, estamos con Chihuahua y estamos con todo México”, afirmó.

Asimismo, señaló que existe una diferencia entre quienes buscan combatir a los grupos criminales y quienes, acusó, pretenden pactar con ellos.

“En este dilema entre acompañar a quienes quieren un país secuestrado por el narco o quienes queremos desmantelar narcolaboratorios, ponerle un freno a los cárteles y exigir que el crimen organizado no se meta en las campañas, millones de mexicanos queremos estar del lado correcto”, expresó.

Atribuye desistimiento a la presión pública

Sobre las razones por las que la solicitud no fue ratificada, López Rabadán sostuvo que se trató de una decisión de los promoventes, aunque consideró que la presión social y la exigencia de seguridad influyeron para que el procedimiento no continuara.

“Es evidente que la presión que hemos hecho millones de mexicanos para exigir a los servidores públicos que estén del lado correcto ha provocado, desde mi perspectiva, que hayan detenido esta lamentable persecución desde la vía legislativa”, afirmó.

La panista también rechazó las comparaciones entre Chihuahua y otras entidades con altos índices de violencia, al considerar que “emparejar cartones entre Chihuahua y Sinaloa ofende a la inteligencia de los mexicanos”.