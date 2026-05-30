Fallece el luchador Tempo en un accidente de moto en la CDMX: ¿Qué se sabe del caso?

El luchador Tempo falleció mientras viajaba sobre la alcaldía Iztapalapa, para dirigirse a una función. [Fotografía. ChatGPT]

Pocos días después de la muerte del luchador ‘Piloto Suicida’ durante una función en Ciudad Juárez, la lucha libre mexicana vuelve a estar de luto por el fallecimiento del luchador Tempo, quien murió tras ser arrollado por un camión mientras viajaba en motocicleta para presentarse a una función.

El incidente ocurrió el pasado viernes 29 de mayo sobre Eje 3 Oriente, Francisco del Paso y Troncoso, a la altura de la calle Miguel Hebdo Barrios, en el Barrio Los Reyes, alrededor de las 15:30 horas.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, el luchador viajaba a bordo de una motocicleta color verde con negro cuando perdió el control de la unidad y derrapó sobre la vialidad.

Tras la caída, el luchador quedó sobre el asfalto y posteriormente fue arrollado por una camioneta de 3.5 toneladas que circulaba por la zona. El impacto provocó su muerte en el lugar.

Los reportes señalan que el luchador primero fue impactado por un camión de carga, lo que provocó que perdiera el control de la motocicleta y cayera sobre la vialidad. Tras quedar sobre el asfalto, otra camioneta que circulaba por la zona terminó por arrollarlo.

Luego del accidente, los elementos de seguridad acordonaron el área, mientras personal ministerial inició las investigaciones correspondientes. Las autoridades informaron que realizan el análisis de las cámaras de videovigilancia de los Centros C2 y C5 para identificar al probable responsable.

¿Quién era el luchador Tempo?

Tempo, cuyo nombre real era Tony Cirio Jr., era un luchador del circuito independiente mexicano, reconocido con el apodo de ‘El Amo del Tiempo’. Formaba parte de una familia vinculada a la lucha libre y mantenía actividad constante en funciones de distintas arenas del país.

‘El Amo del Tiempo’ se presentó en escenarios como Arena Neza, Arena Afición de Pachuca, Coliseo Ecatepec y otros recintos del ámbito independiente, donde participó en luchas de apuestas, combates en jaula y encuentros de parejas.

Además de su actividad en el ring, Tony Cirio Jr. también trabajaba en la formación de nuevos luchadores. Material promocional y videos lo muestran al frente de una escuela de lucha libre, donde entrenaba a jóvenes interesados en integrarse al ámbito profesional.

¿Qué otro luchador murió esta semana en una función?

La muerte de Tempo ocurrió días después del fallecimiento de otro luchador mexicano. El pasado 24 de mayo, José Calzada Salazar, conocido como ‘Piloto Suicida’, murió durante una función en la Arena Internacional de Ciudad Juárez, Chihuahua.

El accidente ocurrió cuando el luchador ejecutaba una maniobra aérea desde la tercera cuerda hacia el exterior del cuadrilátero, pero no logró completar el giro y cayó de cabeza sobre el concreto. Paramédicos ingresaron para brindarle atención médica; sin embargo, se confirmó su muerte minutos después.

Tras el incidente, la función fue suspendida y autoridades locales iniciaron las investigaciones correspondientes. José Calzada Salazar tenía 56 años y contaba con una trayectoria dentro de la lucha libre independiente desde la década de 1980. La muerte de ambos luchadores en un lapso de pocos días generó impacto dentro de la comunidad luchística mexicana.