¿Qué sabemos del caso del motociclista que fue arrollado y arrastrado por un coche en Iztapalapa?

Durante la madrugada del pasado 3 de enero, un motociclista de llamado Roberto Hernández murió tras ser arrollado y arrastrado por más de un kilómetro por un vehículo en calles de la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.

El caso de Roberto Hernández provocó indignación entre automovilistas y motociclistas, luego de que videos del incidente comenzaran a circular en redes sociales.

El accidente vial ocurrió en el cruce de Periférico Oriente y Eje 6 Sur, cuando un automóvil embistió al motociclista y siguió su marcha sin detenerse, arrastrando el cuerpo de la víctima por varias calles hasta la colonia Constitución de 1917. Paramédicos que arribaron al sitio confirmaron que Roberto Hernández ya no contaba con signos vitales.

El caso se encuentra bajo investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), que abrió una carpeta por el delito de homicidio culposo agravado por omisión de auxilio. Hasta el momento, no hay personas detenidas.

¿Cómo ocurrió fue atropellado y arrollado el motociclista en Iztapalapa?

Roberto Hernández circulaba en su motocicleta la noche del 3 de enero, cuando fue embestido por un vehículo que no se detuvo tras el impacto. Cámaras del C5 registraron el trayecto del automóvil que lo arrastró por más de un kilómetro, mientras automovilistas intentaban advertir al conductor del hecho.

El cuerpo quedó tendido sobre la vía pública y presentaba signos evidentes de fricción con el pavimento.

Las autoridades de la CDMX recibió el reporte alrededor de las 22:00 horas. Oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al sitio para acordonar la zona, mientras se iniciaban las labores de peritaje.

El motociclista de 52 años trabajaba como repartidor de productos lácteos para una empresa privada. De acuerdo con las investigaciones, esa noche se dirigía a recoger a su esposa, pero nunca llegó a su destino. Sus familiares se manifestaron a las afueras de la Fiscalía de la CDMX para exigir justicia.

¿Qué se sabe del vehículo que lo arrolló a Roberto Hernández?

Posteriormente, el vehículo involucrado, un Honda City azul con placas E85-BPC del Estado de México, fue localizado este lunes 5 de enero en el municipio de Nezahualcóyotl, abandonado y sin placas.

El automóvil presentaba daños visibles en la parte delantera y en la parte inferior de la estructura base del vehículo, donde suelen concentrarse los componentes mecánicos. Fue asegurado por las autoridades y trasladado para su análisis forense.

La FGJCDMX informó que el vehículo será sometido a dictámenes periciales en mecánica, rastros biológicos y estructura de daño, como parte de la investigación.

De manera extraoficial, se señala que la responsable de la muerte del motociclista sería una mujer llamada Gabriela ‘N’, de 43 años de edad, quien labora en el sector salud.

Diversos grupos de motociclistas y repartidores realizaron movilizaciones en calles de Iztapalapa, como Ermita y Periférico Oriente, para exigir justicia por la muerte de Roberto Hernández.