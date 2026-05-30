Desmantelan ‘El Caballito’: ¿Qué se sabe de la red criminal dedicada al lavado de dinero y falsificación?

Durante las debidas diligencias se ordenó la aprehensión de dos de sus líderes, Maikol ‘N’, Salvador ‘N’. (Foto: FGR)

La Fiscalía General de la República (FGR) informó el viernes 29 de mayo del desmantelamiento de ‘El Caballito’, una red criminal dedicada “al lavado de dinero y a la falsificación de facturas”, en una operación que derivó en la detención de dos de sus líderes, Maikol ‘N’ y Salvador ‘N’, y el aseguramiento de bienes.

El titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, Ulises Lara López, detalló que el esquema fraudulento era gestionado por personas que “diseñan y comercializan mecanismos de evasión fiscal a través de sus propios despachos, ofreciendo a empresas reales la emisión de facturas por operaciones falsas”.

“Construyen empresas fachada que generan comprobantes fiscales falsos”, explicó sobre esta estrategia que conlleva a la reducción artificial de la carga impositiva o fiscal, lo que resulta en una afectación a la Hacienda Pública del país.

Detenidos por facturación falsa

Durante las debidas diligencias se ordenó la aprehensión de dos de sus líderes, Maikol ‘N’, Salvador ‘N’, así como de Laura ‘N’, Luis ‘N’, Manuel ‘N’, Elda ‘N’, Montserrat ‘N’ y Lilia ‘N’, quienes presuntamente pertenecen a la organización delictiva dedicada a realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita y a la emisión de comprobantes fiscales falsos.

A través de un operativo, conformado por 440 elementos, el funcionario señaló que se llevaron a cabo los cateos correspondientes de 30 inmuebles en los estados de Jalisco, Guanajuato, Colima, Durango, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila.

“Se han asegurado 11 domicilios, 14 vehículos, dos motocicletas”, precisó tras indicar que en el operativo se decomisaron miles de pesos mexicanos y moneda extranjera, entre ellas yenes, libras esterlinas, soles, euros y coronas danesas.

‘El Caballito’ operaba a 15 empresas

Tras diversas labores de inteligencia, las autoridades mexicanas identificaron que la agrupación delictiva operaba a 15 empresas y asociaciones civiles que utilizaban como fachadas, cuyos domicilios fiscales se encuentran en los estados de Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo.

Los trabajos fueron realizados en coordinación entre la Fiscalía Especial, la Agencia de Investigación Criminal de la FGR con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).