PSG vs. Arsenal EN VIVO: ¿Dónde y a qué hora ver la final de la Champions HOY?

La final de la Champions League entre el PSG y Arsenal se juega este fin de semana en el Puskás Aréna de Budapest. (Foto: Shutterstock)

La Champions League 2026 llega a su último capítulo con un duelo entre dos de los equipos más consistentes de la temporada: París Saint-Germain y Arsenal disputan la gran final en Budapest después de campañas dominantes.

El conjunto francés se presenta como el campeón vigente y con la posibilidad de entrar al reducido grupo de clubes que lograron defender la corona europea. El equipo de Luis Enrique consolidó un proyecto mucho más equilibrado, con un futbol ofensivo y una plantilla que encontró respuestas colectivas en los momentos más complicados del certamen.

Del otro lado aparece el Arsenal de Mikel Arteta, que firmó una campaña histórica al conquistar la Premier League y regresar a una final de Champions después de dos décadas. Los ‘Gunners’ construyeron una de las plantillas más competitivas de Europa, con figuras como Declan Rice y Viktor Gyökeres como referentes de un equipo que combina intensidad y velocidad.

Bayern Múnich buscó remontar en su casa la desventaja del partido de ida. [Fotografía. EFE]

PSG vs. Arsenal HOY: ¿A qué hora es el partido de la final de la Champions?

La final de la Champions League enfrenta a dos clubes que llegan con credenciales importantes. PSG eliminó al Bayern Munich en semifinales con un espectacular marcador global de 6-5, mientras que Arsenal dejó fuera al Atlético de Madrid con una serie cerrada que terminó 2-1.

Fecha: Sábado 30 de mayo de 2026

Sábado 30 de mayo de 2026 Hora: 10:00 horas (tiempo del centro de México)

10:00 horas (tiempo del centro de México) Sede: Puskás Arena, Budapest, Hungría

Además del trofeo continental, el encuentro pone en juego objetivos históricos para ambos equipos. El cuadro parisino busca consolidar una nueva era dominante en Europa tras conseguir su primera Champions la temporada pasada. Arsenal, por su parte, quiere levantar el trofeo que se le escapó en 2006 frente al Barcelona.

Final de la Champions EN VIVO: ¿Dónde ver el partido del PSG vs. Arsenal?

El partido entre PSG y Arsenal tendrá transmisión tanto por televisión de paga como por streaming en México. A continuación te dejamos todas las opciones disponibles:

Transmisión TV: TNT

TNT Streaming: HBO Max

Además de la transmisión oficial, en El Financiero Deportes tendremos minuto a minuto con todas las acciones, alineaciones, goles y reacciones de la final de la Champions League entre PSG y Arsenal.

¿Cómo llega el PSG a la final de la Champions League?

París Saint-Germain atraviesa uno de los momentos más sólidos de su historia reciente. Después de varios años de proyectos construidos alrededor de figuras individuales, el club francés encontró estabilidad colectiva bajo el mando de Luis Enrique.

El PSG alcanzó esta final después de superar a varios candidatos al título. La eliminatoria contra Bayern Munich resultó una de las más espectaculares del torneo y terminó con triunfo parisino por marcador global de 6-5.

Las figuras ofensivas del conjunto francés atraviesan un momento destacado. Ousmane Dembélé llega como actual ganador del Balón de Oro, mientras que Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia se consolidaron como piezas fundamentales en el ataque.

Además, el equipo parisino intentará convertirse en uno de los pocos clubes capaces de defender el título de Champions League de forma consecutiva. La temporada pasada levantó por primera vez el trofeo europeo después de golear 5-0 al Inter de Milán en una final histórica.

Esta será la tercera final de Champions para el PSG. La primera terminó con derrota frente al Bayern Munich en 2020, durante la edición disputada en Lisboa sin público por la pandemia. La segunda llegó el año pasado y representó el inicio de una nueva etapa para el club francés.

¿Cómo llega el Arsenal a la final de la Champions League?

Arsenal firmó una temporada histórica tanto en Inglaterra como en Europa. El conjunto dirigido por Mikel Arteta conquistó la Premier League y confirmó el crecimiento de un proyecto que se consolidó entre la élite del futbol europeo.

Los ‘Gunners’ destacaron por su intensidad, presión alta y capacidad ofensiva. El equipo londinense encontró equilibrio entre juventud y experiencia, además de una estructura táctica que le permitió competir contra algunos de los clubes más fuertes del continente.

En semifinales, Arsenal eliminó al Atlético de Madrid con marcador global de 2-1 para asegurar su lugar en Budapest. La serie confirmó el buen momento de jugadores como Declan Rice y Viktor Gyökeres, quien se convirtió en uno de los goleadores más importantes del equipo durante la campaña.

El club inglés disputará apenas la segunda final de Champions League de su historia. La única anterior ocurrió en 2006, cuando perdió frente al Barcelona en París. Aquella derrota quedó marcada por la expulsión temprana del portero Jens Lehmann y la remontada blaugrana en el tramo final del partido.

Ahora, veinte años después, Arsenal vuelve a la pelea por el título más importante del futbol europeo. La final frente al PSG representa una nueva oportunidad para conquistar la primera Champions League en la historia del club londinense.