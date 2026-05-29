Con boletos de Bad Bunny y botanas: Atlético de Madrid trolea al Barca con ofertas por Yamal y Raphinha

Poco después de las ‘tentadoras’ ofertas del club colchonero, el club catalán anunció el fichaje del extremo inglés Anthony Gordon procedente del Newcastle United. [Fotografía. Shutterstock]

Acá ofrecen una bolsa de pepitas y boletos de Bad Bunny. ¿Alguien ofrece una suscripción de Spotify o la estampa del Mundial del neozelandés Tim Payne para fichar a Lamine Yamal o Raphinha? Ante los rumores de que el Barcelona hizo una oferta para fichar al delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, el conjunto colchonero ‘troleó’ al conjunto blaugrana con peculiares ofertas.

En sus redes sociales, el club semifinalista de la Champions League negó haber recibido una oferta por el delantero argentino, quien estará en el Mundial 2026 junto a Lionel Messi. Después, publicó una serie de ofertas irónicas con el popular lema de “¡Here we go!”, característico del periodista Fabrizio Romano.

Los rumores del supuesto interés del equipo catalán por Julián Álvarez se intensificaron poco después de que se dieran a conocer las negociaciones del Barcelona para incorporar al extremo inglés del Newcastle, Anthony Gordon, movimiento que fue recientemente anunciado por el club en sus redes sociales.

¿Cómo fue el troleo del Atlético de Madrid contra el Barcelona?

La primera ‘oferta’ del Atlético de Madrid fue por la joven figura del Barcelona, Lamine Yamal, quien disputará con España el Mundial de 2026. En la publicación se le ve con una camiseta del Atlético y una supuesta oferta enviada al Barcelona que incluía 4 entradas para un concierto de Bad Bunny en el Estadio Metropolitano, una suscripción anual al diario ABC y una bolsa de pipas.

“¡HERE WE GO! Hemos enviado un fax al FC Barcelona con nuestra oferta de traspaso: 4 entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el ‘announce’”.

Minutos después, el Atlético publicó otra imagen, ahora con Pedri González, en la que “mejoró” la propuesta inicial al aumentar a 6 el número de boletos ofrecidos para el concierto de Bad Bunny, como parte de la misma dinámica irónica.

La tercera publicación “se vino arriba” y ofertó por Raphinha, con una propuesta aún más exagerada: el compañero de Neymar en la selección brasileña llegaría en calidad de préstamo por una temporada, mientras que el Atlético cedería a Tom Ford y Smith, en referencia a los nombres que el presidente colchonero Enrique Cerezo utilizó en tono de broma para aludir a supuestos “fichajes” inexistentes dentro del club.

Después de los mensajes humorísticos, el Atlético cambió el tono y difundió un comunicado en el que adoptó una postura más seria para denunciar una supuesta campaña mediática contra uno de sus jugadores.

“En los últimos meses venimos sufriendo una campaña de acoso y derribo sobre uno de nuestros jugadores. Filtraciones interesadas, ‘fake news’, faltas continuas de respeto, la versión culé de la maquinaria inventando historietas, llamadas antes de enfrentamientos directos...”.

El Atlético insistió en que nunca recibió una oferta por Julián Álvarez por parte del actual bicampeón de la Liga Española y que, en caso de llegar, no sería valorada porque el futbolista no está en venta. Además, el club destacó que el delantero argentino mantiene una actitud profesional y que el ruido generado en torno a su futuro es externo a él.

Barcelona anuncia el fichaje de Anthony Gordon tras la burla del Atlético de Madrid

Poco después de las ‘tentadoras’ ofertas del club colchonero, el club catalán anunció el fichaje del extremo inglés Anthony Gordon procedente del Newcastle United, en una operación cercana a los 70 millones de euros más variables, como parte de su plan para reforzar el ataque de cara a la próxima temporada y sumar variantes en las bandas.

El futbolista firmó por cinco temporadas y se convirtió en el primer refuerzo del equipo, tras destacar en la Premier League por su velocidad, desborde y capacidad para generar peligro en el último tercio del campo. Su llegada responde a la intención del club de rejuvenecer su ofensiva y aumentar la competencia interna en el frente de ataque.

Tras esa incorporación, diversos medios españoles colocaron a Julián Álvarez como uno de los siguientes objetivos del Barcelona para fortalecer su delantera, en busca de un perfil con movilidad y gol, lo que derivó en la reacción del Atlético de Madrid.

Con información de EFE