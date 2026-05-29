‘Desde el umbral’ en el MUAC: Exposición es un grito de la naturaleza

MUAC presenta la exposición 'Desde el umbral', donde artistas expresan el duelo y la resistencia ante la crisis ambiental.

¿Qué pasaría si dejáramos de ver a la naturaleza como un recurso y comenzáramos a entenderla como un ser con memoria, conciencia y hasta espíritu? Esa es una de las premisas que atraviesa Desde el umbral, la nueva exposición del Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC), que reúne a dieciocho artistas, colectivos, investigadores y activistas para replantear la forma en que nos relacionamos con el mundo vivo y que podrá verse en las salas 1 y 2 del MUAC del 13 de junio al 11 de diciembre de 2026.

La exposición, curada por Alejandra Labastida y Lucía Sanromán, propone un recorrido donde el arte contemporáneo se convierte en un espacio de duelo, resistencia y reflexión frente a la devastación ambiental, pero también en un territorio para imaginar nuevas formas de convivencia entre lo humano y lo no humano.

Lejos de abordar la crisis ecológica desde el discurso científico tradicional, Desde el umbral apuesta por experiencias poéticas, meditativas e incluso fantásticas. Las obras seleccionadas no sólo denuncian la explotación del planeta, también intentan devolverle voz a aquello que durante siglos fue reducido a objeto de consumo.

El punto de partida conceptual de la muestra surge de las ideas del filósofo Bruno Latour, quien planteó que la “naturaleza” no existe como una categoría neutral, sino como una división política creada para separar lo humano de todo aquello considerado inferior, explotable o carente de voluntad. Bajo esa lógica, la exposición explora cómo la modernidad construyó sistemas jurídicos y sociales donde ciertos cuerpos, humanos y no humanos, quedaron excluidos de derechos, reconocimiento y dignidad.

La muestra conecta estas estructuras con procesos históricos de violencia y exclusión que han afectado a poblaciones esclavizadas, mujeres y pueblos originarios, evidenciando cómo la idea de naturaleza también sirvió como herramienta de dominación. En otras palabras: convertir algo en “natural” fue, durante mucho tiempo, una manera de justificar su explotación.

Desde el umbral propone mirar hacia otros horizontes. En las últimas décadas, diversos movimientos sociales y marcos legales alrededor del mundo han comenzado a reconocer a la naturaleza como sujeto jurídico, otorgándole derechos propios y autonomía frente a la existencia humana. Ríos, montañas y ecosistemas completos han comenzado a ser entendidos como entidades vivas capaces de sentir, regenerarse y existir por sí mismas.

Esa perspectiva, que se han mantenido vigente en el pensamiento de los pueblos originarios, atraviesa buena parte de la exposición. Las piezas reunidas en el MUAC dialogan con cosmovisiones donde la noción de “persona” no se limita únicamente a los seres humanos, sino que se extiende hacia animales, plantas, territorios e incluso elementos considerados inanimados desde la mirada occidental.

Desde el umbral estará disponible en las salas 1 y 2 del MUAC a partir del 13 de junio y hasta el 11 de diciembre de 2026. Una exposición que no sólo invita a mirar arte contemporáneo, sino también a replantear la manera en que habitamos y entendemos el mundo que compartimos con otros seres vivos.